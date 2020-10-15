Миротворческую миссию впервые создали на учении ОДКБ в Беларуси

15 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020", которое проходит в Витебской области, впервые в практике таких маневров сформирована миротворческая миссия, сообщили БЕЛТА в объединенном пресс-центре учения.

"Миротворческая миссия из сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ во время учения анализирует обстановку в зоне условного конфликта, определяет причины разногласий и предлагает пути их разрешения, - отметили в пресс-центре. - На миссию возлагаются организация и проведение переговоров с представителями конфликтующих сторон и местных властей с целью предотвращения нарастания напряженности и для достижения компромисса".

Зась рассказал о подробностях проведения "Нерушимого братства - 2020" "Что касается миротворческого учения, которое в эти дни проходит на территории Беларуси, мы также об этом говорили на встрече. Завтра завершающий этап этого учения", - отметил Станисла Зась.

На учении миротворческая миссия ОДКБ тесно взаимодействует с объединенным командованием Коллективных миротворческих сил ОДКБ, представителями ООН и других международных организаций, работающих в зоне условного конфликта, а также координирует меры политического, военного, информационного, социально-правового и гуманитарного характера для урегулирования "конфликта". Важную роль миссия играет в помощи миротворческим контингентам, участвующим в учении, в доведении основных положений по применению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

"Участие в командно-штабном учении "Нерушимое братство - 2020" миротворческой миссии позволило отработать весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ в зоне условного конфликта", - добавили в пресс-центре.

В учении под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Вадима Денисенко участвуют контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и спасательные подразделения. Общая численность участников учения составляет более 900 человек, также задействованы свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты, два вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа Вооруженных Сил России. Учения проводятся в два этапа и завершатся 16 октября розыгрышем практических действий на полигоне Лосвидо в Витебской области.-0-