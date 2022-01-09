9 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану стратегические объекты. Об этом сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшегося сегодня телефонного разговора генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с командующим Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковником Андреем Сердюковым, который назначен решением Совета министров обороны ОДКБ.

"Обсуждался ход развертывания КМС ОДКБ на территории Казахстана, которые были туда направлены в соответствии с решением Совета коллективной безопасности, принятого 6 января 2022 года в целях нормализации обстановки в Казахстане, - сказал пресс-секретарь. - Было отмечено, что подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты".-0-