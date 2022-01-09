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09 января 2022, 16:29

Центр кризисного реагирования ОДКБ в связи с событиями в Казахстане работает круглосуточно

Фото из архива
Фото из архива

9 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центр кризисного реагирования ОДКБ, обеспечивающий видео-конференц-связь с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ, в связи с событиями в Казахстане работает в круглосуточном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

9 января под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в режиме видео-конференц-связи состоялось рабочее совещание с участием представителей генеральных штабов вооруженных сил государств ОДКБ. "Было отмечено, что все государства - члены ОДКБ оперативно направили в Казахстан по просьбе главы государства для оказания помощи в урегулировании кризисной ситуации воинские контингенты, - проинформировали в пресс-службе. - В составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. В кратчайшие сроки осуществлена переброска подразделений миротворческих сил ОДКБ из государств в Казахстан. Особенные слова благодарности прозвучали в адрес ВКС России". 

"Подразделения Коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач, основными из которых являются охрана важных государственных и военных объектов Республики Казахстан", - подчеркнули в пресс-службе. 

Объединенным штабом совместно с Секретариатом ОДКБ были разработаны утвержденные Советом коллективной безопасности, Советом министров обороны ОДКБ документы по мерам, направленным на нормализацию обстановки в Казахстане, по формированию Коллективных миротворческих сил ОДКБ и по проведению миротворческой операции на территории Казахстана.

"Объединенный штаб ОДКБ с начала обострения ситуации в Республике Казахстан переведен на усиленный режим работы, - заявили в пресс-службе. - Для координации взаимодействия с оборонными ведомствами государств ОДКБ, формирования и развертывания КМС ОДКБ, контроля за реализацией решений органов ОДКБ, а также взаимодействия по оперативным, административным и вопросам материально-технического обеспечения в Казахстан направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ. Развернута круглосуточная работа Центра кризисного реагирования ОДКБ, обеспечивающего видео-конференц-связь с оборонными ведомствами государств ОДКБ. В целях выполнения миротворческих задач Объединенным штабом ОДКБ осуществляется координация взаимодействия между ЦКР ОДКБ, пунктом управления КМС ОДКБ, министерствами обороны государств - членов ОДКБ". 

"На особом контроле взаимодействие с оборонными ведомствами по вопросам организации материально-технического обеспечения, размещения воинских контингентов государств ОДКБ и восполнения необходимых средств", - добавили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.-0-

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