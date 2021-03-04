"Мисс БГПУ-2021" выберут 11 марта

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал конкурса грации и артистического мастерства "Мисс БГПУ - 2021" пройдет 11 марта в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. В нем примут участие студентки университета, которые успешно прошли кастинг. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Финал конкурса будет представлять собой театрализованное шоу, во время которого участницы представят оригинальные образы в разных стилях одежды (белорусском, официально-деловом, спортивном, вечернем), покажут творческий номер, продемонстрируют свои интеллектуальные способности. Оценивать творческий потенциал и артистизм девушек будет компетентное жюри. Это представитель Национальной школы красоты, ведущие ОНТ, певцы, модели и участницы предыдущих конкурсов красоты", - рассказали в пресс-службе.

Победительницы будут удостоенны званий "Мисс БГПУ - 2021", "Первая вице-мисс БГПУ - 2021", "Вторая вице-мисс БГПУ - 2021".

Учредитель конкурса грации и артистического мастерства "Мисс БГПУ" - ректорат университета. Организаторы - студенческий совет совместно с первичной организацией БРСМ БГПУ при поддержке центра студенческого творчества.-0-