Миссия БДИПЧ ОБСЕ огласит результаты наблюдения за выборами в Беларуси 18 ноября

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) по наблюдению за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва огласит 18 ноября свои предварительные результаты наблюдения. Об этом сегодня сообщила журналистам глава миссии Корнелия Вилльемин Анке Йонкер, передает корреспондент БЕЛТА.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ долгосрочная - ее члены приехали в Беларусь 15 октября и останутся здесь до конца ноября. "Мы наблюдали и за предвыборной кампанией, досрочным голосованием, будет охвачен период после выборов. Когда есть досрочное голосование, то это только верхушка айсберга, если мы говорим про весь избирательный процесс. И говорить что-то сейчас про него рано, потому что мы хотим, чтобы у нас была полная картина, - подчеркнула глава миссии. - Сначала мы соберем все формы наблюдателей, а потом можем сделать выводы об избирательном процессе. И завтра на пресс-конференции расскажем об общей картине - о том, что происходило до выборов, во время досрочного голосования и в основной день выборов".

Миссия контактирует абсолютно со всеми участниками избирательного процесса. "Мы хотим иметь 360 градусов для обзора того, что происходит во время выборов. И мы имеем самые разные мысли и мнения о том, как идет процесс. Завтра расскажем об этом детально, а в окончательном отчете уже будут выводы", - сказала Корнелия Вилльемин Анке Йонкер. Она добавила, что всего в стране от миссии 400 наблюдателей. Краткосрочные наблюдатели покинут страну сразу после выборов.

На избирательном участке

Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва стартовало 12 ноября и продлилось по 16 ноября включительно. Как проинформировал Центризбирком, за пять дней явка избирателей составила 35,77%.

Сегодня же основной день голосования. Для проведения выборов в Палату представителей образовано 110 избирательных округов, сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 за пределами страны.

Выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам. Для определения результатов используется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным считается кандидат, который получил наибольшее число голосов.

Избирательные участки в стране открылись в 8.00, они будут работать до 20.00. На тех, что образованы в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, участковые комиссии могут объявить голосование законченным и ранее 20.00, если проголосовали все избиратели, включенные в список.

Бюллетень выдается при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь или других документов. К ним отнесены служебное удостоверение государственного служащего, студенческий билет, водительское удостоверение, военный билет (для военнослужащих срочной службы), пенсионное удостоверение (при наличии в нем фотографии), справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), а также удостоверение об инвалидности.-0-

Фото Сергея Шелега