Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Кыргызстана

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Кыргызской Республики Миссия наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана и ее штаб сегодня приступили к мониторингу подготовки и проведения выборов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Состоялась встреча руководителя штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгения Козяка с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабековой. Были обсуждены вопросы, связанные с проходящей избирательной кампанией. Председатель Центризбиркома подробно проинформировала об изменениях, внесенных в избирательное законодательство, о ходе избирательной кампании, о мерах, предпринимаемых избирательными органами по подготовке выборов.

В свою очередь Евгений Козяк отметил, что деятельность миссии будет строиться в соответствии с избирательным законодательством Кыргызстана, независимо и самостоятельно, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.

По согласованию с Советом постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества возглавит миссию председатель Совета Российского фонда свободных выборов Василий Волков.

Выборы депутатов Кыргызстана назначены на 28 ноября.-0-