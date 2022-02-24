Миссия от СНГ: в Беларуси созданы все условия для проведения референдума на высоком организационном уровне

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для проведения референдума на высоком организационном уровне, заявил журналистам глава Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов по итогам встречи с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорем Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши долгосрочные наблюдатели работают в Беларуси с 1 февраля. Они побывали во всех регионах и отмечают, что ЦИК проделана большая работа по подготовке данного мероприятия. Пока серьезных нарушений и нареканий наши наблюдатели не обнаружили. Подготовка к референдуму идет организованно и очень активно. На основании мнений наших долгосрочных наблюдателей могу отметить, что в Беларуси созданы все условия для проведения референдума на высоком организационном уровне", - рассказал Ильхом Нематов.

По его словам, созданы условия для свободного волеизъявления граждан. "Наши наблюдатели отмечают большой интерес жителей Беларуси к референдуму, особенно, к изменениям и дополнениям, вносимым в Конституцию", - подчеркнул глава миссии.

"Наши краткосрочные наблюдатели уже прибывают. Они разъедутся по всем регионам Беларуси. До 27 февраля будут заниматься вопросами подготовки референдума, а 27-го будут наблюдать за процессом голосования. Я сам как глава миссии собираюсь посетить ряд территориальных и участковых комиссий в Минске и Минской области. Мы очень заинтересованы посмотреть, как будет проходить процесс голосования", - добавил Ильхом Нематов.-0-