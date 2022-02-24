Миссия СНГ: пока не выявлено никаких серьезных нарушений при наблюдении за референдумом

Новости темы "Референдум по Конституции"
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока не выявлено никаких серьезных нарушений в ходе наблюдения за референдумом, заявил глава Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов во время встречи с заместителем председателя Палаты представителей Валерием Мицкевичем, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наши долгосрочные наблюдатели работают с 1 февраля. Они информируют, что пока каких-либо серьезных нарушений не обнаружено", - рассказал Ильхом Нематов.-0-
Заместитель Председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич.
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Фото Андрея Покумейко