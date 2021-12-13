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13 декабря 2021, 17:00

Митрополит Вениамин: БПЦ приветствует и поддерживает инициативы государства по укреплению семьи

Фото из архива
Фото из архива

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская православная церковь приветствует и поддерживает инициативы государства по укреплению семьи, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси во время круглого стола "Соработничество церкви, государства и общественных объединений в утверждении традиционных семейных ценностей", передает корреспондент БЕЛТА.

"Священнослужители участвуют в реализации многочисленных проектов, направленных на осознание подрастающим поколением значимости семьи в жизни человека, уделяют много времени и сил проведению бесед, конкурсов, посвященных этой теме, особенно среди школьников и студентов, - рассказал митрополит Вениамин. - Церковь активно участвует в выполнении государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность", в мероприятиях подпрограммы "Семья и детство". В епархиях проводится целенаправленная работа по поддержке многодетных семей, оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, инвалидам, детям, находящимся в социально опасном положении, беременным женщинам, многодетным и неполным семьям".

Среди важнейших направлений работы епархиальных структур - организация психологических и социально-правовых консультаций для беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, беседы с целью уберечь от абортов, создание новых форм социальной рекламы.

"Все это служит утверждению в обществе представления о крепкой традиционной семье как основополагающей ценности. Но, к сожалению, пока рано говорить, что общими усилиями мы смогли переломить негативные тенденции. Поэтому всецело поддерживая усилия государства, направленные на укрепление семьи, Белорусская православная церковь полагает, что в основе всего должно лежать возрождение духовных, а именно христианских ценностей", - отметил митрополит.

По его словам, законодательное закрепление приверженности традиционным семейным ценностям нашло отражение посредством внесения поправок в проект Основного закона. "Со стороны православной церкви подготовлен и представлен в парламент пакет предложений, направленный на обеспечение ясности и однозначности определения брака как союза мужчины и женщины, закрепление приоритета прав и обязанностей родителей в воспитании своих детей, что будет способствовать формированию осознанного и ответственного родительства у граждан нашей страны. При подготовке предложений церковь исходила из того, что человек является высшей ценностью общества и государства. Белорусская православная церковь также предлагает внести в Конституцию положение о том, что государство защищает человека на всем протяжении его жизни от любых противоправных посягательств. Можно сказать, что некоторые затрагиваемые темы не столь актуальны для нас сейчас, но мы видим, какие изменения происходят в соседних странах. Это рано или поздно придет к нам, и мы должны быть готовы предусмотреть те моменты, которые помогут нам направить развитие ситуации в положительную сторону", - подчеркнул митрополит Вениамин.

Сохранению и укреплению социального и правового статуса семьи будет служить включение в Конституцию положения о том, что государство обеспечивает приоритет семейного воспитания, а также права и обязанности родителей заботиться не только о физическом развитии и здоровье детей, но и о их духовно-нравственном развитии, обучении и воспитании. "Именно семья является основным социальным институтом передачи традиций, нравственных и духовных ценностей. И то, что в семье ребенок усвоил с детства, он пронесет через свою жизнь, это будет ему близко, дорого. Это тот фундамент, на котором будет строиться дальнейшая жизнь подрастающего человека, - добавил владыка. - Среди предложений православной церкви следует также отметить ряд положений, направленных на защиту семьи, материнства и детства. В их числе - государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. В Беларуси поощряется благотворительность, добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения. Закрепление данной нормы позволит усилить поддержку многодетных семей, а также семей, находящихся в сложном положении, матерей-одиночек, детей-сирот. Как итог - предлагается конституционную закрепить, что в Беларуси приоритетными признаются семейные ценности, традиционные нормы морали и нравственности. Государство обеспечивает защиту подрастающего поколения от информационных воздействий, дискриминирующих традиционный институт семьи. Через внесение таких поправок в Конституцию предполагается, что будет подчеркнута активная позиция государства в решении вопросов, связанных с поддержкой семьи, материнства и детства, а также укрепление традиционных семейных ценностей. Полагаем, что такой же позиции следует придерживаться при формировании норм, связанных с защитой нашей традиционной культуры".-0-

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