Митрополит Вениамин: Христос пришел на землю, чтобы научить нас правильному образу жизни

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Вениамин сегодня в Крестовоздвиженском храме в Минске, где рождественскую свечу зажег и глава государства Александр Лукашенко, отметил, что праздник Рождества Христова позволяет еще раз задуматься о миссии Спасителя и цели Его пришествия в мир, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы снова и снова возвращаемся к этому событию - пришествию в мир Спасителя. Переживаем, размышляем и связываем с ним многие надежды. Раз Христос пришел на землю ради нас, значит, Он нам и поможет и управит все ко благу каждого из нас и в целом Отечества нашего", - сказал владыка Вениамин.

По его словам, сегодняшний день дает много пищи для размышлений. Митрополит напомнил о пословице, которая гласит, что рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. "В образе Христа, пришедшего на землю, мы видим, что Он поступает совершенно противоположно. Он не ищет, где ему лучше родиться. Он не ищет, где бы более благоприятно проходило Его служение. Кажется, Он вопреки всему этому совершает жизненный путь. Начинает в пещере для скота, переносит трудности, скорби, творит многие чудеса, исцеляет больных, воскрешает умерших. Но для Себя не пользуется этим, - сказал митрополит. - Христос пришел на землю ради того, чтобы и нас научить вот этому правильному образу жизни. Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас и показывал, что и нам нужно этому следовать".-0-