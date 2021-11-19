Мицкевич о действиях польских силовиков на границе: агрессивность не имеет оправданий

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрессивность не имеет оправданий. Такую оценку действиям польских силовиков на белорусско-польской границе дал заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как их можно оценить? Агрессивность не имеет оправданий", - сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, Беларусь не могла поступить иначе, как протянуть руку помощи беженцам. "Естественно, мы проявили миролюбие и гуманность. Вы видели, что наши люди обогрели, накормили беженцев и в принципе отнеслись к ним по-человечески, очень гуманно. Впрочем, это неудивительно, потому что таков белорусский народ", - отметил вице-спикер.

Сегодня Валерий Мицкевич принимает участие в международной научно-практической конференции "Основные направления совершенствования системы национальной безопасности", которая проходит в Минске. Мероприятие проводится Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси, Следственным комитетом и Институтом повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета. Конференция направлена на привлечение экспертного и научного сообщества к работе по совершенствованию концептуальных основ в сфере национальной безопасности.

"Сегодня как раз таки мы будем обсуждать основные направления совершенствования концепции национальной безопасности. Национальная безопасность включает очень много компонентов. Я думаю, эти проблемы мы тоже будем обсуждать, как на них реагировать, как совершенствовать нашу систему, в том числе и законодательную", - добавил вице-спикер.-0-