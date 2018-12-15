Мясникович: армия формирует личность молодого человека

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия помимо функции по защите Отечества формирует личность молодого человека, заявил журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Совета Республики принял сегодня участие в торжественной церемонии приведения к военной присяге военнослужащих нового пополнения в 120-й гвардейской Рогачевской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова отдельной механизированной бригаде имени Верховного Совета БССР.

"Армия - это не только непосредственно функция защиты Отечества, это становление личности молодого человека. Во время службы он не только приобретет военные навыки, но и повысит общеобразовательный уровень, физическую подготовку. Вооруженные Силы являются важнейшим элементом нашей государственности, стоят на страже независимости и территориальной целостности страны. Национальное собрание как преемник Верховного Совета БССР продолжит активное сотрудничество с 120-й гвардейской отдельной механизированной бригадой", - сказал Михаил Мясникович.

Он отметил, что принятие присяги - событие, которое оставляет серьезный след в душе каждого молодого человека. "Хотелось бы поздравить не только новобранцев, но и всех тех, кто достойно служит в Вооруженных Силах, и высказать слова благодарности родителям за таких сыновей", - подчеркнул председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович поздравляет военнослужащего с принятим военной присяги

Со словами напутствия к новобранцам обратился командующий войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Андрей Жук. "Путь солдата не легкий, предстоит многому научиться, многое познать. Меняется уклад жизни, распорядок дня, необходима будет поддержка и помощь, в том числе близких людей. Я уверен, что солдаты, которые сегодня приняли присягу, с честностью и достоинством выполнят все задачи, которые перед ними стоят. И мы все вместе сможем помочь им стать настоящими защитниками своей страны", - сказал генерал-майор.

Сегодня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. Всего в этот день ее слова произнесут около 9 тыс. молодых людей, призванных на срочную военную службу и службу в резерве.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Более 2,6 тыс. человек приняли присягу в 72-м учебном центре в Борисове В торжественном ритуале принятия присяги принял участие министр обороны Андрей Равков. "Защита отечества - обязанность и священный долг каждого гражданина Республики Беларусь. Так было и так будет всегда", - подчеркнул министр.

Более 1 тыс. новобранцев органов погранслужбы приняли присягу В частности, в Пинске слова клятвы на верность белорусскому народу произнесли 100 военнослужащих. Они будут проходить службу в подразделениях Пинского пограничного отряда.

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