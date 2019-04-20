Мясникович: каждый тезис в Послании Президента находит своего адресата

20 апреля, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента - это конкретизация по всем сферам: когда, в какие сроки и кому нужно выполнять определенные задачи. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время республиканского субботника, который он провел на своей малой родине в агрогородке Снов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый тезис находит своего адресата. Важно, что в Послании все темы были не просто продекларированы, а конкретизированы через соответствующие поручения правительству или конкретным должностным лицам и установленную систему исполнения и организацию контроля. Мне кажется, в этом и есть ценность Послания", - отметил спикер.

По мнению Михаила Мясниковича, все озвученные вопросы актуальны, просто их нужно ранжировать в соответствии с определенными приоритетами. Так как Послание - это общеконституционная норма, кроме программ пятилетнего и социально-экономического развития, глава государства конкретизирует отдельные положения и подсказывает механизмы их реализации.

Председатель Совета Республики считает важным тот факт, что в Послании особое внимание Президент уделил социальным вопросам, связанным с формированием новой личности, развитием новых технологий, пристальным вниманием к пенсионерам и многодетным семьям, включая возможность обеспечения последних жильем. Не меньшую значимость имеют конкретные тезисы по вопросам международной деятельности и внешней политики, выстраиванию отношений с ведущими государствами в сфере экономики и другими странами. К примеру, общество волнует, как у Беларуси складывается взаимодействие с партнерами в Союзном государстве, Евразийском экономическом союзе.

Михаил Мясникович рассказал, что буквально сразу после Послания была проведена сессия Совета Республики, где ратифицированы два соглашения с Китайской Народной Республикой по технической помощи, связанной со строительством Национального футбольного стадиона и Олимпийского бассейна. "Это крупицы, которые формируют наши взаимосвязи с великими экономиками. За этим большая работа", - подчеркнул он.-0-