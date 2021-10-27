Мнение: декрет №6 направлен на повышение ответственности как руководства предприятия, так и работников

27 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Декрет №6 направлен на повышение ответственности как руководства предприятия, так и работников. Об этом на семинаре по разъяснению норм декрета сказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Александр Христофоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Неукоснительное соблюдение трудовой дисциплины на местах является залогом безопасности жизни и здоровья каждого работника. "В связи с вступлением в силу нового декрета №6 органы по труду, занятости и соцзащите с 28 октября начнут проводить мониторинги на местах, во время которых будут проверять соблюдение норм для любого работодателя и работника. В первом полугодии в Витебской области уменьшилось число травм на производстве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 437 против 448. Это связано с усилением работы с субъектами профилактики. Однако за 9 месяцев в области за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения были расторгнуты контракты с 940 работниками, а за причинение вреда и ущерба - с 45. Почти 9,5 тыс. работников привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе более 7 тыс. - за прогулы", - отметил Александр Христофоров.

Он добавил, что за нарушение производственной и технологической дисциплины в рамках реализации декрета №5 от 15 декабря 2014 года, предполагающего усиление требований к руководящему составу и работникам организаций, за январь - сентябрь к дисциплинарной ответственности были привлечены 740 должностных лиц и почти 3 тыс. работников, которые были полностью или частично лишены дополнительных стимулирующих выплат на срок до 1 года. Повышение ответственности как руководства предприятий, так и каждого работника, усиление кадрового потенциала организаций предусматривает декрет №6, который вступил в силу с 24 октября.

Специалисты комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома в режиме онлайн на семинаре разъяснили, какие дополнительные требования появились для нанимателей. Начальник управления социально-трудовых отношений заработной платы и охраны труда облкомитета Светлана Зиновьева подчеркнула, что теперь перед трудоустройством в госорганизации кандидата работодатель обязан запросить на него характеристику с предыдущего места работы. Также необходимо делать запрос в органы внутренних дел, когда на руководящую должность приходит новый человек. "Это предотвратит приход на руководящие должности случайных людей и недобросовестных работников, а также искоренит бесхозяйственность на местах, укрепит производственную, технологическую, трудовую и исполнительскую дисциплину", - добавил Александр Христофоров.-0-