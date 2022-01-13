Мнение: главное при обсуждении проекта Конституции уточнить детали и исключить противоречия

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Фундамент белорусской государственности. Конституционная реформа" - под таким названием состоялась диалоговая площадка в Партизанском районе Минска. На базе администрации Партизанского района столицы собрались лидеры и активисты общественных организаций и политических партий, представители трудовых коллективов района. Об этом БЕЛТА сообщили в Минской городской организацией РОО "Белая Русь".

"Сейчас идет конкретная работа с населением, с экспертным сообществом, чтобы доработать проект Конституции. Сегодня главная задача - уточнить детали, которые имеются, чтобы исключить противоречия. Мы принципиально сделали график работы общественных приемных (работают на базе районных структур "Белой Руси") именно после рабочего дня - чтобы у каждого была возможность попасть. С октября по январь проводили много диалоговых площадок, вели приемные дни, но население было не так активно, как сейчас. Теперь люди предлагают свои идеи", - отметил политолог Петр Петровский.

Председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович отметил, что обилие вопросов, которые сегодня поднимаются, означает, что люди читают проект изменений и дополнений Конституции. "Есть достаточно интересные предложения. Часть общества не понимает, зачем менять Конституцию. Отвечу - действующий Основной закон не плохой. Изменение - это путь на улучшение. В 90-е годы, когда принималась Конституция, Беларусь была больше аграрной страной. Сегодня развиты другие сферы - промышленность, IT. Плюс ко всему выросло новое поколение белорусов. В мире есть страны, где практически ежегодно меняются Конституции. Хорошо это или плохо - вопрос другой. С принятием изменений и дополнений Конституции мы еще два года будем вносить правки в законы. Большинство предложений будут прописываться именно в законах", - подчеркнул он.

Заместитель председателя Партизанской районной организации "Белая Русь" Валентина Довгалева добавила, что площадка организована в рамках деятельности Координационного совета общественных организаций и политических партий Партизанского района. Лидеры общественных объединений сами инициировали проведение данного мероприятия.-0-