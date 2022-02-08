Мнение: проект "Азбука гражданина. Версия 3.0" позволяет повысить электоральную активность молодежи

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проект "Азбука гражданина. Версия 3.0" позволяет повысить электоральную активность молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый секретарь обкома БРСМ Вероника Гудкова.

27 февраля в Беларуси состоится конституционный референдум. "Референдум - это вотум доверия народу, признание за ним права на принятие стратегических решений, затрагивающих жизненно важные интересы государства и общества. Поэтому сейчас крайне важно привлечь внимание молодежи для повышения конструктивной политической активности. И этот проект позволяет повысить электоральную активность молодежи, дать понимание, для чего будет проведен референдум, разъяснить его функции", - рассказала Вероника Гудкова.

"Азбука гражданина" - молодежный проект, который успешно был реализован БРСМ совместно с ГГУ им.Ф.Скорины накануне выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и президентских выборов, получил республиканскую популярность. В этом же вузе сегодня презентовали новую версию проекта - 3.0. Его основная задача - в доступной форме проинформировать молодежь о предстоящем референдуме, истории проведения в Беларуси, а также о том, какие основные изменения внесены в Основной закон - Конституцию", - отметили в обкоме.

Проект популярный и востребованный и в учреждениях образования, и в трудовых коллективах. Он включает мини-лекцию и деловую игру. Однако это не просто академическая лекция, во время которой объясняется материал, а своеобразная дискуссия. Также командам - участникам деловой игры предложили за минуту назвать как можно больше понятий, связанных с референдумом и избирательным правом. Предусмотрен и второй вариант игры: соотнести представленные на карточках понятия с их определениями. Молодежный проект позволяет повысить интерес к предстоящему важному политическому событию, проявить эрудицию и смекалку. Также тему конституционного референдума раскрыли приглашенные эксперты.

Очень много конституционных постулатов и новшеств касается молодежи. "Возможно, не напрямую, но они связаны с их жизнью. Та же историческая память - посыл для будущих поколений. Государство уделяет много внимания этой теме. Ведь, к сожалению, в руках недобросовестных политиков история стала средством борьбы. Зачастую они переворачивают всю правду. Поэтому мы должны доносить и доносим до молодежи все то, что знаем от своих отцов и дедов. А референдум - это возможность принять тот свод законодательных актов, который позволит нам в будущем развивать государство, прогрессивно идти вперед", - поделился председатель Гомельского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов.

Погрузить ребят в атмосферу проекта позволила молодежная интерактивная выставка "Конституция - сила Основного закона". Она представляла собой импровизированный избирательный участок с урной для голосования. Также все гости ознакомились с тематическим мерчем проекта БРСМ "Конституция - сила Основного закона" и поучаствовали в викторине "Сила Основного закона".

Сегодня дан старт новой версии молодежного проекта, уже завтра он будет курсировать по всем районам Гомельской области.-0-