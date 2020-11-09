Многочисленные блокировки дорог негативно сказываются на уровне аварийности - МВД

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ отмечает, что многочисленные блокировки дорог, массовые передвижения по проезжей части негативно сказываются на уровне аварийности, создают мнимое ощущение безнаказанности, неуязвимости и популяризируют правовой нигилизм. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Родители, вы - пример для своих детей. Как вы думаете: будет ли ребенок дожидаться зеленого света и искать зебру, чтобы перейти дорогу, если его родители игнорируют правила безопасности и у него на глазах скандируют: "Все - на дорогу"? Подумайте об этом, когда у вас появится желание взять ребенка "просто погулять" по проезжей части проспектов", - отметили в МВД.

Правоохранители напомнили, что только неукоснительное соблюдение правил всеми участниками дорожного движения позволит снизить количество происшествий на дороге.-0-