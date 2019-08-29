МНС, ДФР КГК и Верховный суд ответили на вопросы по применению налогового законодательства

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 29 августа 2019
Минск Малооблачно +20°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:14 Грузовик с бревнами опрокинулся на лесной дороге в Брестской области Происшествия
18:14 Делегация деловых кругов Рязанской области 16-20 сентября посетит Минск Экономика
18:11 Верховная рада назначила Гончарука премьер-министром Украины В мире
18:07 Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
18:04 ГАИ Минска сообщила о местах размещения спидкамов в сентябре Регионы
18:04 Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге Мелании - белорусский лен Президент
18:02 Делегации из 18 стран планируют принять участие в форуме побратимов и партнеров Бреста Регионы
17:54 Под Солигорском женщину облили горючим и подожгли Происшествия
17:49 Японские спортсмены отмечают высокий уровень витебской школы батута Регионы
17:46 В Мозыре после капремонта открылось здание районного отдела Следственного комитета Регионы
17:38 МНС, ДФР КГК и Верховный суд ответили на вопросы по применению налогового законодательства Общество
17:34 Минская областная больница начала развивать реконструктивную пластическую хирургию Регионы
17:28 Болтон: США в ближайшее время решат вопрос о предоставлении военной помощи Украине Политика
17:22 БГУИР и Банк БелВЭБ будут сотрудничать в области повышения квалификации банковских работников Общество
17:14 Деятельность садоводческих товариществ в Беларуси планируется упорядочить Общество
17:13 Детский фитнес и гувернерские услуги развивают в некоторых яслях-садах Гомеля Регионы
17:06 Болтон о переговорах с Лукашенко: это была очень важная встреча Политика
16:46 Около 20 новых специальностей смогут освоить старшеклассники на занятиях по профподготовке Общество
16:42 Минприроды предлагает обсудить изменения в законодательство об обращении с отходами Общество
16:42 В Брестской области отмечают устойчивое снижение заболеваемости туберкулезом Регионы
16:41 Афиша выходного дня: День белорусской письменности, праздник культуры Армении и "Пущанские забавы" Афиша
16:33 Новополочанка избила трех женщин на остановке общественного транспорта Происшествия
16:20 В Беловежской пуще нашли пистолет-пулемет времен войны Происшествия
16:19 Купаловский театр представит в юбилейном сезоне обновленный спектакль "Тутэйшыя" Культура
16:16 Более Br1,4 млн из бюджета направлено на подготовку школ и детских садов Гомеля к учебному году Регионы
16:14 Нарушитель границы в гидрокостюме задержан у Западной Двины Происшествия
16:12 Юрист рассказал, как проверить финансово-хозяйственную деятельность СТ Общество
16:09 Уголовное дело возбуждено в отношении начальника ГАИ Ленинского РУВД Минска Происшествия
16:01 Пропавшего в лесу пенсионера нашли в Кореличском районе Происшествия
15:59 "Жлобинсельхозхимия" незаконно получила из бюджета более Br130 тыс. Регионы
Все новости
Все новости
Общество
29 августа 2019, 17:38

МНС, ДФР КГК и Верховный суд ответили на вопросы по применению налогового законодательства

Фото из архива
Фото из архива

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам, Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля и Верховный суд ответили на вопросы по применению налогового законодательства, поступившие во время подготовки к круглому столу "Отдельные вопросы применения законодательства при проверке законности действий контролирующих органов", передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов касался корректировки налоговой базы, того, как субъекту хозяйствования определить, какую сумму налогов необходимо уплатить. Как подчеркнул министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, необходимо исходить из реальности и вернуть все на свои места: выручку, затраты, вычеты по НДС. Статья 33 Налогового кодекса предусматривает три обстоятельства для корректировки налоговой базы. Если искажены сведения о фактах совершения хозяйственных операций, объектах налогообложения, налоговых декларациях (расчетах) и других документах, нужно внести исправления, представить уточненные налоговые декларации и уплатить причитающиеся налоги. Если целью хозяйственной операции была неуплата (неполная уплата) налога или если она не была реально совершена, следует исходить из норм законодательства, определяющих порядок исчисления налогов и сборов, которые следовало бы уплатить в случае, если бы субъект хозяйствования не использовал схемы незаконной минимизации налоговых обязательств. "Если какая-то сделка признается недействительной, если ее в реальности не было, если затраты искусственно завышены, субъекту хозяйствования нужно все привести в соответствие. Если завышены затраты, в декларацию необходимо внести реальные и в таком виде ее подать. В данном случае никаких особых методов расчета налогов нет", - сказал министр.

В указе №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" было предусмотрено ведение реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Теперь указ отменен, и реестр не ведется. У министра спросили, как добросовестным субъектам хозяйствования проверять благонадежность контрагента, как и кем будут доказываться факты работы с лжепредпринимательскими структурами в отсутствие реестра. Сергей Наливайко отметил, что реестр убрали по просьбе субъектов хозяйствования, в том числе бизнес-союзов. Наличие субъекта в реестре никогда не было однозначным доказательством для корректировки сумм налоговых обязательств, всегда осуществлялся сбор доказательной базы, подтверждающей факт правонарушений. В настоящее время для проверки благонадежности деловой репутации своих контрагентов можно воспользоваться платной услугой Национального центра электронных услуг посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной системы.

Поступили также вопросы по инструкции о порядке составления и направления заключений об установлении оснований, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы налога (сбора), а также оформления и направления информации, утвержденной постановлением Комитета государственного контроля от 9 июля 2019 года №3. "Инструкция - это документ, который всего лишь определяет, как мы можем проинформировать широкий круг заинтересованных о том, что такая-то фирма работала в определенное время как лжепредпринимательская структура, а также сообщить контрагенту, что в его бухучете есть документы, свидетельствующие о его взаимоотношениях с этой лжеструктурой. Инструкция в принципе не может расширить положения 33-й статьи Налогового кодекса. Более того, она даже усложняет работу для органов финансовых расследований, потому что устанавливает дополнительные условия, которые служат основанием для вынесения заключения", - подчеркнул заместитель председателя КГК - директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов.

Субъектам хозяйствования направляется информация с предложением самостоятельно осуществить в соответствии с Налоговым кодексом корректировку налоговой базы и суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора), представив в налоговый орган по месту постановки на учет налоговую декларацию (расчет) с внесенными изменениями и дополнениями, а также уплату невнесенных налогов (сборов). Сроки исполнения в инструкции не названы. В ДФР КГК отметили, что такие сроки и не могут быть определены в инструкции. Предложение самостоятельно осуществить корректировку налогов носит информационный характер и не содержит предписывающих норм. В информации субъект хозяйствования лишь предупреждают о последствиях неисполнения предложений, а именно о возможности назначения внеплановой проверки.

Один из вопросов касался того, возможно ли обжалование заключения ДФР КГК или информации в судебном порядке. "Есть возможность судебного обжалования как заключения, так и информации. При обжаловании заключения подлежат проверке факты, обстоятельства, которые послужили основанием для его составления, а также обоснованность корректировки налоговой базы, основания для корректировки, период, за который корректируется соответствующая хозяйственная операция. При обжаловании информации проверяется только взаимосвязь между субъектом, заключившим сделку с предполагаемой лжепредпринимательской структурой. И то, и другое будет проверяться судами только в рамках конкретного субъекта хозяйствования, хозотношений двух-трех конкретных субъектов хозяйствования. Будут проверяться факты и обстоятельства совершения конкретных хозяйственных операций. Весь объем схемы действий такой лжепредпринимательской структуры проверяться не будет. Суды знают, как рассматривать такие дела, они понимают процессуальные особенности, все остальное мы отрегулируем в судебной практике", - пояснила судья Верховного суда Светлана Дубай.-0-

Теги
КГК Министерство по налогам и сборам налоги суд
Новости рубрики Общество
Фото из архива БГУИР и Банк БелВЭБ будут сотрудничать в области повышения квалификации банковских работников
Ирина Скачкова Деятельность садоводческих товариществ в Беларуси планируется упорядочить
Фото из архива Около 20 новых специальностей смогут освоить старшеклассники на занятиях по профподготовке
Фото из архива Минприроды предлагает обсудить изменения в законодательство об обращении с отходами
Фото из архива Юрист рассказал, как проверить финансово-хозяйственную деятельность СТ
Наконец-то Оксана Юрковец сможет исполнить мечту о собственной квартире! "Чудеса случаются!" Бобруйчанка переедет из общежития в квартиру благодаря выигрышу в 100 000 рублей
Главное
Во время встречи Лукашенко предложил Болтону откровенно и по-дружески обсудить вопросы белорусско-американских отношений
Мицкевич: в практике применения законодательства должны учитываться интересы предпринимателей
Екатерина Карстен объявила о завершении карьеры
"Чудеса случаются!" Бобруйчанка переедет из общежития в квартиру благодаря выигрышу в 100 000 рублей
Топ-новости
Госнаград и благодарностей Президента Беларуси удостоены представители различных сфер
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге Мелании - белорусский лен
Болтон о переговорах с Лукашенко: это была очень важная встреча
Руководство госорганов в сентябре проведет приемы граждан в Совмине
Специалисты рассказали, что мешает белорусским СТ получать статус жилых поселков
Теплая погода сохранится в Беларуси 30 августа
МИД подтверждает планы о подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС в скором времени
Афиша выходного дня: День белорусской письменности, праздник культуры Армении и "Пущанские забавы"
Минприроды предлагает обсудить изменения в законодательство об обращении с отходами
Иностранные пациенты выбирают лечение в Беларуси из-за качества медпомощи - исследование
Экспедиция белорусских полярников отправится в Антарктиду в начале ноября
Более Br1,4 млн из бюджета направлено на подготовку школ и детских садов Гомеля к учебному году
Активная фаза переговоров по цене на газ с Россией начнется в сентябре - Минэнерго
БГУ внедрит электронные зачетки
Более 2 тыс. детей из Беларуси и России пройдут оздоровление за счет союзного бюджета
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.