МНС, ДФР КГК и Верховный суд ответили на вопросы по применению налогового законодательства

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам, Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля и Верховный суд ответили на вопросы по применению налогового законодательства, поступившие во время подготовки к круглому столу "Отдельные вопросы применения законодательства при проверке законности действий контролирующих органов", передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов касался корректировки налоговой базы, того, как субъекту хозяйствования определить, какую сумму налогов необходимо уплатить. Как подчеркнул министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, необходимо исходить из реальности и вернуть все на свои места: выручку, затраты, вычеты по НДС. Статья 33 Налогового кодекса предусматривает три обстоятельства для корректировки налоговой базы. Если искажены сведения о фактах совершения хозяйственных операций, объектах налогообложения, налоговых декларациях (расчетах) и других документах, нужно внести исправления, представить уточненные налоговые декларации и уплатить причитающиеся налоги. Если целью хозяйственной операции была неуплата (неполная уплата) налога или если она не была реально совершена, следует исходить из норм законодательства, определяющих порядок исчисления налогов и сборов, которые следовало бы уплатить в случае, если бы субъект хозяйствования не использовал схемы незаконной минимизации налоговых обязательств. "Если какая-то сделка признается недействительной, если ее в реальности не было, если затраты искусственно завышены, субъекту хозяйствования нужно все привести в соответствие. Если завышены затраты, в декларацию необходимо внести реальные и в таком виде ее подать. В данном случае никаких особых методов расчета налогов нет", - сказал министр.

В указе №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" было предусмотрено ведение реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Теперь указ отменен, и реестр не ведется. У министра спросили, как добросовестным субъектам хозяйствования проверять благонадежность контрагента, как и кем будут доказываться факты работы с лжепредпринимательскими структурами в отсутствие реестра. Сергей Наливайко отметил, что реестр убрали по просьбе субъектов хозяйствования, в том числе бизнес-союзов. Наличие субъекта в реестре никогда не было однозначным доказательством для корректировки сумм налоговых обязательств, всегда осуществлялся сбор доказательной базы, подтверждающей факт правонарушений. В настоящее время для проверки благонадежности деловой репутации своих контрагентов можно воспользоваться платной услугой Национального центра электронных услуг посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной системы.

Поступили также вопросы по инструкции о порядке составления и направления заключений об установлении оснований, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы налога (сбора), а также оформления и направления информации, утвержденной постановлением Комитета государственного контроля от 9 июля 2019 года №3. "Инструкция - это документ, который всего лишь определяет, как мы можем проинформировать широкий круг заинтересованных о том, что такая-то фирма работала в определенное время как лжепредпринимательская структура, а также сообщить контрагенту, что в его бухучете есть документы, свидетельствующие о его взаимоотношениях с этой лжеструктурой. Инструкция в принципе не может расширить положения 33-й статьи Налогового кодекса. Более того, она даже усложняет работу для органов финансовых расследований, потому что устанавливает дополнительные условия, которые служат основанием для вынесения заключения", - подчеркнул заместитель председателя КГК - директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов.

Субъектам хозяйствования направляется информация с предложением самостоятельно осуществить в соответствии с Налоговым кодексом корректировку налоговой базы и суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора), представив в налоговый орган по месту постановки на учет налоговую декларацию (расчет) с внесенными изменениями и дополнениями, а также уплату невнесенных налогов (сборов). Сроки исполнения в инструкции не названы. В ДФР КГК отметили, что такие сроки и не могут быть определены в инструкции. Предложение самостоятельно осуществить корректировку налогов носит информационный характер и не содержит предписывающих норм. В информации субъект хозяйствования лишь предупреждают о последствиях неисполнения предложений, а именно о возможности назначения внеплановой проверки.

Один из вопросов касался того, возможно ли обжалование заключения ДФР КГК или информации в судебном порядке. "Есть возможность судебного обжалования как заключения, так и информации. При обжаловании заключения подлежат проверке факты, обстоятельства, которые послужили основанием для его составления, а также обоснованность корректировки налоговой базы, основания для корректировки, период, за который корректируется соответствующая хозяйственная операция. При обжаловании информации проверяется только взаимосвязь между субъектом, заключившим сделку с предполагаемой лжепредпринимательской структурой. И то, и другое будет проверяться судами только в рамках конкретного субъекта хозяйствования, хозотношений двух-трех конкретных субъектов хозяйствования. Будут проверяться факты и обстоятельства совершения конкретных хозяйственных операций. Весь объем схемы действий такой лжепредпринимательской структуры проверяться не будет. Суды знают, как рассматривать такие дела, они понимают процессуальные особенности, все остальное мы отрегулируем в судебной практике", - пояснила судья Верховного суда Светлана Дубай.-0-