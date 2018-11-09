МНС: ежегодно 5 тыс. белорусов с крупными расходами не могут подтвердить источники дохода

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы Беларуси ежегодно анализируют доходы и расходы 20-25 тыс. физлиц, которые совершили крупные траты, из них 5 тыс. не могут подтвердить свои источники дохода, сообщил журналистам начальник управления налогообложения доходов и имущества физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси действует закон о декларировании доходов и имущества физлиц, согласно ему налоговые органы могут контролировать соответствие доходов и расходов граждан. Налоговые органы ежегодно анализируют доходы и расходы 20-25 тыс. физических лиц, которые купили недвижимость, дорогостоящие авто, совершили другие крупные расходы", - рассказал Андрей Ковалевский.

Если расходы физлиц превышают доходы, налоговый орган может истребовать декларацию о доходах и имуществе и сопоставить траты с полученными доходами.

"Если физическое лицо не сможет подтвердить источники своих доходов, сумма превышения расходов над доходами облагается подоходным налогом по повышенной ставке в размере 16%, - уточнил представитель МНС. - Ежегодно у 5-7 тыс. граждан истребуются декларации и порядка 5 тыс. не могут официально подтвердить источники дохода и доплачивают налог".

Административная ответственность не предусмотрена - только в случае неуплаты предъявленного налога в установленные сроки (30 дней с момента получения извещения налогового органа).-0-