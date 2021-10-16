Мобильные датчики сегодня будут контролировать скорость на 12 участках столицы

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 12 участках Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С полудня до полуночи мобильные системы будут фиксировать нарушения скорости на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), пр.Независимости -ул.Фогеля (80 км/ч), 19-м, 53-м, 41-м и 17-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 в обзоре датчиков контроля будет ул.Московская, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-