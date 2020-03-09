Мобильным приложением БЖД пользуются уже более 62 тыс. человек

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильным приложением Белорусской железной дороги "БЧ. Мой поезд" пользуются уже более 62 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Приложение стало доступным для скачивания на платформах Android и iOS в начале декабря 2019 года, за прошедшие три месяца его установили на свои смартфоны и планшеты более 62 тыс. пользователей, с его помощью они оформили более 168 тыс. билетов.

Одна из новых возможностей приложения "БЧ. Мой поезд" - покупка билетов на поезда с ненумерованными местами. "Значительное количество пассажиров поездов городских линий и региональных линий экономкласса ежедневно ездят, к примеру, на работу и обратно. Удобная опция в этом случае - возможность оплатить через приложение поездки сразу на всю рабочую неделю, а затем по мере необходимости активировать их", - пояснили в пресс-центре.

Ежедневно мобильное приложение Белорусской железной дороги используют около 8 тыс. человек. В феврале с помощью "БЧ. Мой поезд" они приобрели почти 25 тыс. билетов на поезда с ненумерованными местами.-0-