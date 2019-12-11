Мода на Беларусь в мире со временем может пойти на спад, нужно успеть ее монетизировать - эксперт

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мода на Беларусь в мире со временем может пойти на спад, нужно успеть ее монетизировать. Такое мнение высказал директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА.

Олег Макаров отметил, что Беларуси важно внимание, которое проявляет сейчас к ней на международной арене мировое сообщество. "Его можно монетизировать в плане туризма, инвестиций, политических дивидендов", - сказал эксперт. Беларусь уже использовала свое попадание в фокус, чтобы продвинуть ряд мирных инициатив по поводу "Хельсинки-2", создания пояса цифрового добрососедства, и они услышаны на международной арене.

В то же время, напомнил директор БИСИ, внимание, которое мировое сообщество проявляет к той или иной стране, циклично. "Есть такое понятие, как мода, будут модными другая тема, другое государство", - пояснил Олег Макаров. В качестве примера он привел Грузию, которая сильно "заиграла" какое-то время назад. "Грузии удалось эту волну моды поймать и на ней сделать туризм", - считает он.

Но Беларуси важно соблюдать баланс, поскольку мода на нее связана все-таки не с туризмом, а с участием в большом политическом процессе. "И очень опасно в этой истории стать средством, из субъекта превратиться в инструмент", - предостерег Олег Макаров.-0-

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