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30 июня 2021, 16:13

Модели ухода за пожилыми людьми на селе обсудили в Минске

Фото oldness.ru
Фото oldness.ru

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная организация "Белорусская ассоциация социальных работников" в сотрудничестве с Республиканским геронтологическим центром провела сегодня на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов ВОВ им. П.М.Машерова семинар на тему "Современные модели в организации поддержки и ухода за пожилыми людьми в сельских регионах", передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие собрало экспертов и практиков. Представители МБОО "ЭкоСтроитель", Центра исследований в области социальной защиты НИИ труда Минтруда и соцзащиты, Республиканского геронтологического центра при госпитале инвалидов ВОВ, ассоциации социальных работников и ОБЕО "Хэсэд-Рахамим" делились своими знаниями со специалистами социальных учреждений Минска и Минской области.

Руководитель Республиканского геронтологического центра, главный гериатр Министерства здравоохранения Людмила Жилевич обозначила актуальность проблемы: средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси на 10 лет меньше, чем женщин. "То есть пожилая женщина остается одинокой, в сельской местности она не может самостоятельно вести хозяйство. Она вынуждена искать свое пристанище либо у детей, либо в каком-то учреждении. Либо объединяться в какие-то совместные дома, группы и тому подобное. Остаток жизни именно женщины чаще живут в состоянии нездоровья", - сказала она. И добавила интересный нюанс: очень многие пациенты геронтологического центра почти не жалуются на боль, дискомфорт, нехватку каких-то обязательных для жизни удобств. Потому что в обществе существует мнение, что потребностей у старости меньше и что боль и болезни - неизменный спутник пожилого человека. Но скоро на смену этому поколению придут привыкшие к более комфортным условиям пожилые люди, у которых запросы выше. "Мы собрались здесь, чтобы спрогнозировать и предупредить вызовы, которые ждут нас дальше. Как мы примем будущее пожилое население?" - задалась вопросом Людмила Жилевич. И напомнила об основных целях, задачах и мероприятиях Национальной стратегии "Активное долголетие - 2030".

ВОЗ определяет индивидуальную жизнеспособность как сочетание всех физических и психических способностей человека, а функциональные способности - как сочетание и взаимодействие индивидуальной жизнеспособности с условиями жизни человека. Поэтому исполнительный директор, член правления ОО "Белорусская ассоциация социальных работников" Алена Станиславчик подчеркнула, что процесс здорового старения (помимо заложенного на генном уровне сценария) сильно зависит от окружающей среды. И можно сделать много, чтобы функциональная способность пожилого человека не снижалась. Если физическое и психическое здоровье в общем и целом в норме, это не значит, что система социальной защиты может забыть о таком человеке. Это как раз благоприятное время для того, чтобы сохранить здоровье как можно дольше. Чтобы пожилой оставался активным, заботился о себе. Важное место на республиканском и локальном уровне занимает информирование населения о том, почему нужно следовать советам медиков, геронтологов, социальных работников. К сожалению, часто информация не захватывает пассивную часть пожилого населения, отметила Алена Станиславчик.

После активного участия поддерживающей системы социального обслуживания, по мере снижения функциональной способности человека более актуальным становится специализированный уход. "Но и здесь речь идет не просто о выживании, а о создании условий для достойного старения", - подчеркнула Алена Станиславчик. Для этого первым делом нужно выявить людей со значительным расстройством здоровья, чтобы дальше определить направления помощи. ВОЗ разработало инструмент (мобильное приложение первичного скрининга - ICOPE) для оценки необходимости оказания комплексной помощи. Ознакомиться с ним полезно и социальным работником - скачать можно бесплатно, в том числе на русском языке.

Рассказала Алена Станиславчик о том, что план ухода может включать комплекс мероприятий. Например, физические упражнения, улучшение питания, стимуляцию умственной активности и переоборудование жилья с целью профилактики падений. И постепенно в практику белорусских служб приходят разные формы неформального ухода.

Всего во время мероприятия было представлено 4 доклада с практическими кейсами, рекомендациями. Так, были презентованы результаты исследования по определению потребностей пожилых граждан, проживающих в сельской местности Мядельского района. Представлен комплексный подход в оказании помощи пожилым людям с учетом демографических вызовов. Участники познакомились с сообществами, дружественными к деменции (например, в деревне Хогвей в Нидерландах), и лучшими зарубежными практиками в оценке потребностей и оказании поддержки пожилым жителям сельских районов с использованием ресурсов местного сообщества. Например, узнали о философии служб, организующих долговременный уход в Японии и об участии почтовой службы в системе поддержки пожилых людей.

Служба наблюдения Японии - Japan Post Group - управляет 24 тыс. почтовых отделений по всей стране и насчитывает 400 тыс. сотрудников, которые следуют философии "Мы не опекуны, но нам не все равно". У почты Франции есть услуга "Присмотрите за моими родителям", в Нормандии - дополнительный проект "Визиты - позвони & проверь", в Великобритании - программа "Позвони и проверь". Почтовый работник не оказывает медицинскую помощь или помощь по уходу клиенту - он просто обычный, дружелюбный человек, который звонит и проверяет, а через хаб Call & Check может при необходимости сообщать о проблемах третьим лицам, которые отвечают за прием запросов. Как подчеркнула Алена Станиславчик, использование почтовых служб в оказании поддержки пожилым людям - это решение комплексной проблемы (помощь пожилым и расширение услуг почтовых служб). Постепенно этот ресурс задействуется и в Беларуси.

Интересен был и кейс-менеджмент в организации услуг для пожилых людей на практике от ОБЕО "Хэсэд-Рахамим".

Семинар организован по проекту "Разработка новой, современной модели по уходу за пожилыми людьми в сельских регионах Беларуси", реализуемому в Лепеле и Лепельском районе (Витебская область) и Мяделе и Мядельском районе (Минская область).

До конца 2021 года на основе проводимого в этих регионах исследования, анализа социальной инфраструктуры и апробации инновационных моделей по выявлению потребностей и оказанию поддержки пожилым людям будут подготовлены рекомендации для местных органов власти. То есть конкретные технологии и подходы, порядок организации работы служб, рекомендуемых для внедрения, включая вопросы кадрового и технического обеспечения. Внедрение в работу новых методов улучшит социально-медицинскую систему поддержки пожилых жителей в сельских районах.

Проект "Разработка новой, современной модели по уходу за пожилыми людьми в сельских регионах Беларуси" реализуется в рамках 9-го этапа Программы поддержки Беларуси ФРГ. Она реализуется Дортмундским международным образовательным центром (IBB Dortmund) по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) и Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).-0-

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