"Мой МТС": управление услугами связи без визита в офис и звонка в call-центр

Для того чтобы экономить время клиента, МТС предлагает удобные инструменты мобильной связи. Один из них — приложение "Мой МТС", которое упрощает управление услугами сотовой связи и позволяет удаленно обслуживать абонентов.

С помощью приложения можно менять тарифные планы, подключать и отключать услуги и сервисы, следить за балансом, контролировать трафик на SIM-картах, установленных в модемах и других устройствах. Интернет-трафик в приложении "Мой МТС" не тарифицируется.

В приложении хранится подробная информация обо всех списаниях со счета за последние 5 суток. Данные просматриваются, пройдя по пути "Меню — Финансы — Последние списания".

Даже при блокировке номера в "Мой МТС" можно проверить баланс и остатки трафика, зарегистрировать обещанный платеж. Эти же операции совершаются с номерами родных и близких: приложение позволяет подключать дополнительные номера и полноценно ими управлять. Чтобы баланс и оставшийся мобильный трафик всегда были перед глазами, устанавливается виджет на экране смартфона.

Также "Мой МТС" позволяет быстро делиться деньгами со счета с друзьями, близкими или просто пополнять баланс другого номера: достаточно перейти через меню в раздел "Финансы", а потом выбрать "Поделиться балансом".

В приложении предусмотрен быстрый поиск по новостям, акциям, тарифам и услугам. Просто введите ключевое слово в поисковой строке в меню приложения – например, название услуги – и тут же появятся все новости и акции, связанные с ней.

Приложение доступно как пользователям OC Android, так и OC iOS.

Подробнее о приложении "Мой МТС" здесь.

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