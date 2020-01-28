Мокрый снег и до +4°С ожидается в Беларуси 29 января

28 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Мокрый снег и до 4 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в среду будет облачно. Ночью преимущественно по западну страны, утром и днем на большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В дневные часы местами ожидается сильный мокрый снег. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 4 градусов.-0-

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