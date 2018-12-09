Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 10 декабря

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем прогнозируются в Беларуси 10 декабря, местами ожидается туман. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сохранится облачная погода. На большей части территории пройдут осадки - мокрый снег, дождь. Местами ожидаются туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, в середине дня - от 0 до 5 градусов тепла.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города