10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Ситуация в атмосфере начала меняться. Под напором Атлантики морозный антициклон станет отступать к Уралу, открывая дорогу атмосферным фронтам и более теплому воздуху с юга Европы. Поэтому в ближайшие дни небо прикроют облака и по Беларуси пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. При выпадении дождя на переохлажденную поверхность будет образовываться гололед, на дорогах будет скользко. И пешеходам, и автовладельцам необходимо быть крайне осторожными на дорогах", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 11 декабря, на большей части страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый. Температура воздуха составит ночью от минус 7 по северо-востоку до плюс 1 по юго-западу, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.

В субботу, 12 декабря, под влиянием малоактивного атмосферного фронта местами, преимущественно по юго-западу Беларуси, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах 3-10 градусов мороза, днем - 1-6 градусов ниже нуля. По юго-западу будет теплее: в течение суток ожидается от минус 2 до плюс 1.

В воскресенье, 13 декабря, Беларусь окажется во власти очередного атмосферного фронта с Украины. Ночью местами, а днем на большей части страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по юго-западу - от нуля до плюс 1. Днем будет от минус 4 до плюс 3.

В начале следующей недели существенного изменения в погодных условиях не ожидается. Погоду в Беларуси по-прежнему будет определять фронтальный раздел, приносящий осадки. В понедельник, 14 декабря, на большей части страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до плюс 3.

Во вторник, 15 декабря, ночью на большей части страны, днем по востоку ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах возможны туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов.-0-

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Фото Александра Хитрова