20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 21 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью в основном по северу, днем во многих районах пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, северный 4-9 м/с, днем с порывами до 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, при прояснениях - до минус 4. Днем будет от нуля до плюс 6 градусов, по юго-востоку - плюс 7-9.-0-
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