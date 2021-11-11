Молекулярно-генетическое тестирование сахарного диабета у детей начали проводить в Беларуси

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали проводить молекулярно-генетическое тестирование для уточнения типа сахарного диабета у детей, сообщила журналистам детский врач-эндокринолог эндокринологического отделения ГУ "Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения" Наталья Окулевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начато молекулярно-генетическое тестирование в первую очередь у детей для уточнения типа сахарного диабета, - сказала Наталья Окулевич. - Дети, попадая на консультацию в наш центр, обследуются предварительно и, если консилиум решает, что им показано такое обследование, такая диагностика с участием главного специалиста по детской эндокринологии нашей республики также проводится".

Для этих целей налажено сотрудничество с РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Детские эндокринологи во всем мире являются пионерами в развитии современных методов помощи пациентам с сахарным диабетом. Новые технологии - и способы самоконтроля диабета с использованием систем непрерывного мониторирования гликемии, и новые виды лечения с использованием различных вариантов инсулиновых помп - в первую очередь предлагают преимущества, которые наиболее очевидны при их использовании у детей, отметила Наталья Окулевич.

На базе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения работает республиканский центр эндокринологии, где консультируют детей и подростков со всех регионов страны.

"В нашем центре проводится установка инсулиновых помп детям со всей республики. Мы проводим обучение пациентов начиная с момента установки попмы, дальше - контроль, коррекция инсулинотерапии амбулаторно, без госпитализации, потому что не все родители хотят госпитализироваться, - отметила врач-эндокринолог. - Естественно, без обучения, достаточной мотивации семьи, самих детей и подростков использование современных технологий не будет эффективным. Поэтому перед установкой инсулиновой помпы проводится предварительная консультация, анализируется течение диабета у каждого конкретного ребенка".

Наталья Окулевич подчеркнула, что особенностью белорусского подхода также является индивидуализированное отношение к пациентам.-0-