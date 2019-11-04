Молодежь Беларуси и Австрии объединит дискуссионная площадка в Вене

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Международный институт мира проведут 5 ноября в Вене круглый стол по вопросам развития двусторонних отношений в контексте "Беларусь - Австрия", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

"Дискуссионная площадка объединит молодых экспертов из Беларуси и Австрии. Мы планируем обсудить ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими странами, в том числе в части экологической безопасности, молодежной политики. Рассчитываем на диалог в вопросах развития дальнейших приоритетных направлений партнерства молодежи Беларуси и Европейского союза", - отметил Олег Дикун.

Он сказал, что в июле этого года БРСМ принимал у себя молодежь из Австрии. Уже тогда обсуждались возможности взаимодействия и реализации совместных проектов. Круглый стол в Вене станет очередным шагом на пути к сотрудничеству между белорусской и австрийской молодежью.

"Круглому столу будет предшествовать открытая дискуссия с участием представителей экспертного сообщества Беларуси для австрийских средств массовой информации. Цель этих двух мероприятий - продвижение положительного имиджа страны за рубежом и в целом, национальных интересов, создание благоприятного микроклимата для развития двусторонних отношений на канале международного молодежного сотрудничества. Это и многое другое является основополагающими задачами БРСМ при реализации своей международной повестки", - добавил Олег Дикун.-0-