Молодежь проявляет большой интерес к выборам - Мясникович

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь проявляет большой интерес к выборам. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время голосования на избирательном участке №507 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас выборы всегда проходят организованно, но в этом году повышенный интерес, особенно хотелось бы отметить интерес со стороны молодежи", - сказал Михаил Мясникович.

Причем молодежь активно участвует и в качестве избирателей, и в качестве кандидатов в депутаты. "Мы все заинтересованы, чтобы росло благосостояние, жизнь становилась лучше, молодежь также видит свое активное участие в этих процессах, и это замечательно", - считает председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович ждет от нового парламента конструктивной работы и отсутствия популизма. "Парламент - это не то место, где надо какие-то шоу устраивать. Работа в парламенте сложная", - заметил он.

"Мне кажется, наши избиратели видят насквозь, что представляет собой тот или иной кандидат, это для белорусов характерно. Я уверен, они выберут достойных", - добавил председатель Совета Республики.

Отвечая на вопрос о перспективах внедрения в Беларуси электронного голосования, он отметил, что это реально, но торопиться не следует. "Нужно все внимательно посмотреть и выверить. Наверное, среднее и старшее поколение - люди более консервативных взглядов, они, как мне кажется (хотя за всех сказать не могу), хотят голосовать по-старому. А вот молодежь сегодня вся в гаджетах", - сказал Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики обратил внимание, что раньше люди недоверчиво относились к электронным деньгам и безналичным расчетам, а сейчас это стало привычным, поэтому и в части голосования могут быть внедрены новые технологии. "В Российской Федерации уже есть определенные наработки, на Западе это тоже практикуется, поэтому думаю, что Беларусь как IT-страна будет не последней и в этом процессе", - резюмировал он.-0-