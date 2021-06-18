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Общество
18 июня 2021, 11:07

Молодежный интернет-челлендж БРСМ "Народная зарядка" стартует 21 июня

Фото БРСМ
Фото БРСМ

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи дает 21 июня старт республиканскому проекту "Молодежный интернет-челлендж "Народная зарядка", направленному на популяризацию здорового образа жизни и пользу от занятий физической культурой, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель центрального комитета БРСМ, координатор проекта Наталья Столпинская.

"Лето - прекрасное время для занятий спортом на свежем воздухе, а спорт уже давно стал важнейшей активностью, которая помогает каждому человеку развиваться физически, тренирует выносливость, упорство, силу. С учетом возрастающей моды на здоровый образ жизни, БРСМ предлагает начать молодежную неделю "Народной зарядкой" и зарядить каждого ее участника бодростью и позитивом", - рассказала Наталья Стопинская.

Интернет-проект подразумевает организацию занятий спортом молодежи на открытых и доступных каждому жителю населенного пункта площадках - парках отдыха, спортивных площадках, у знаковых спортивных мест города. "Программа таких занятий может быть весьма разнообразной. В нее могут входить как уже привычные фитнес-направления, занятия по легкой атлетике, тренировки по стретчингу, так и обычные упражнения для физзарядки. Хотелось бы, чтобы челлендж "подхватили" известные спортсмены, артисты, журналисты, представители общественных организаций. В ходе реализации проекта мы предлагаем юношам и девушкам создавать позитивные авторские тизеры, в которых они их друзья занимаются утренней зарядкой и размещать их в социальных сетях под хештегом #народнаязарядка", - отметила координатор проекта.

Молодежный челлендж продлится до 17 июля. Его итоги планируется подвести на Дне молодежи во время XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

По словам Натальи Столпинской, ярких красок в старт челленджа добавят регионы. "В Витебске на площади Победы на "Народную зарядку" соберутся порядка сотни молодых людей. Сразу после разминки состоится 19-километровый молодежный патриотический велопробег с Государственными флагами Беларуси. "Крутить педали" юноши и девушки будут по маршруту площадь Победы - Московский проспект - мемориал летчикам 953-го Витебского штурмового авиаполка (Вороновское кольцо), погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны при освобождении Витебска. Молодые люди возложат к монументу цветы, почтут память героев минутой молчания. Народный спортивный челлендж примет и актив БРСМ столицы. Весьма символично первая "Народная зарядка" в Минске пройдет на территории многофункциональной арены мирового уровня - Национальном олимпийском стадионе "Динамо", реконструкция которого была объявлена Мингорисполкомом Минской городской молодежной стройкой. Затем ребята станут участниками патриотического молодежного велопробега "В единстве наша сила". На велосипедах они преодолеют 10-километровую дистанцию по маршруту: стадион "Динамо" - монумент "Беларусь Партизанская", - дополнила она.

Ежегодно в последнее воскресенье июня в Беларуси отмечается День молодежи. В нынешнем году принято решение объявить 21-27 июня Неделей молодежи, которая пройдет под слоганом "Время выбрало нас!".-0-

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