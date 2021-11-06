Молодежный лидер: молодые люди должны уметь представить свою позицию

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди должны уметь представить свою позицию и четко ее аргументировать. Об этом заявила сегодня журналистам лидер молодежного общественного объединения "Движение вперед" Анастасия Реутская во время круглого стола по обсуждению предстоящей конституционной реформы в формате "Беларусь будущего" в рамках лидерской платформы "Команда будущего", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу сказать, что у нас очень много мероприятий проходит по проекту "Команда будущего", цель которого - обучение молодежи теоретическим и практическим навыкам в сфере лидерства и госуправления. То есть это своего рода помощь нашему государству в подготовке и формировании управленческих кадров", - сказала Анастасия Реутская.

По ее словам, очень важно, когда молодые люди умеют поделиться своей инициативой, идеями для разрешения проблем. "И на сегодня очень важно, чтобы каждый молодой человек имел аналитический склад ума, а не клиповое мышление", - отметила лидер "Движения вперед".

Сегодня в городской ратуше Минска дан старт дискуссионному проекту "Беларусь будущего". Он пройдет во всех регионах и позволит молодежи включиться в обсуждение предстоящей конституционной реформы.-0-

Фото Егора Павлющика