Гигин: важно, что молодое поколение Беларуси ожидает от Конституции

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" Вадим Гигин высказал мнение: сегодня важно, что молодое поколение Беларуси ожидает от Конституции. Этим он поделился с журналистами во время круглого стола по обсуждению предстоящей конституционной реформы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда мы общаемся с молодежью, важно не то, что мы про Конституцию рассказываем, а что молодое поколение ожидает от Основного закона. Мы видим, что в последнее время активизировались различные гражданские инициативы, и такой бурный рост молодежного парламентаризма, который мы наблюдаем, - это одно из проявлений этой обновленной Беларуси. Молодые люди хотят более активно участвовать в том числе и в политической жизни страны, и, как я вижу, они ожидают от конституционного процесса расширения таких возможностей", - отметил Вадим Гигин.

Председатель правления обратил внимание: некоторые вопросы молодое поколение ставит более остро. Они касаются представительства молодежи в местных Советах, парламенте. "Они хотят, чтобы их там было больше, даже говорят о неких квотах для молодежи. Они критикуют не только чиновников, но и политиков, лидеров политических партий, говорят, что они должны быть более заметными, приходить к молодежи. Ведь именно молодые и активные люди, которые сейчас собираются на площадках Молодежного парламента, и будут строить новую Беларусь. И мы должны уже сейчас им передавать наши традиции, говорить о политической преемственности и, как мне кажется, площадка Молодежного парламента в этом плане наиболее удачна", - подчеркнул Вадим Гигин.-0-