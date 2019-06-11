Молодежный марафон "75" отправляется по местам боевой славы

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация профсоюзов, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны запустили сегодня совместный патриотический проект "Молодежный марафон "75", посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Торжественный старт марафона символично состоялся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

Участники марафона - активисты БРСМ, профсоюзный актив, молодые ученые, спортсмены, деятели культуры, представители Вооруженных Сил, органов и подразделений внутренних дел, отделов по чрезвычайным ситуациям, ветераны Великой Отечественной войны, выдающиеся жители регионов - проедут дорогами освобождения Беларуси по маршруту: Минск - Барановичи - Брест - Пружаны - Гродно - Лида - Островец - Молодечно - Минск - Жодино - Бегомль - Витебск - Могилев - Гомель - Минская область (Курган Славы) - Минск.

Символическими акцентами марафона станут: функционирование мобильной экспозиции "Освобождение Беларуси", создание альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы", полотнища "Беларусь помнит!", проведение опен-эйров "Цветы Великой Победы" и открытых диалогов "Беларусь помнит!".

Началу марафона предшествовала большая поисково-исследовательская работа активистов БРСМ Комарина, Речицы, Бобруйска, Шклова, Орши, Полоцка, Островца, Лиды, Пинска, Дзержинска, Борисова, Солигорска и столицы по сбору, обобщению информации о белорусах-освободителях. Аналогичная работа проводится сегодня в каждом регионе страны.

"Важно, что вся исследовательская работа этого марафона началась еще 9 мая. Наши ребята в каждом регионе и уголке Беларуси искали свидетельства о своих дедах и прадедах, их фотографии, краткие биографии, в том числе изучали названия улиц, биографии героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Нам очень важно, чтобы вся эта память осталась у нас, поэтому мы изготавливаем огромное полотнище "Беларусь помнит!". По всей Беларуси мы провезем наш уникальный альбом "Беларусь помнит. Родные лица Победы", - рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк. - Кроме того, пройдут различные масштабные мероприятия. Это и наш опен-эйр "Цветы Великой Победы", и открытые диалоги "Беларусь помнит!", во время которых мы пообщаемся и поднимем актуальные сейчас проблемы. В частности, поговорим о попытках фальсификации истории. Молодежь - это люди, которые стоят на защите памяти о Великой Победе. Для нас это самое главное - помнить".

Планируется, что полотнище "Беларусь помнит!" будет размером 6х12 м в виде флага Беларуси с вышитыми именами героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны - белорусов и уроженцев Беларуси. Полотнище презентуют 3 июля во время торжественного шествия. Во время марафона его участникам будут передаваться материалы для альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы". На его страницах будут представлены молодежь, их деды и прадеды из поколения победителей. Внести свой вклад в создание альбома может любой житель Беларуси. На 75 страницах разместятся фотографии героев. И полотнище, и альбом 3 июля будут переданы Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны.

"Это уже не первый марафон, в котором я принимаю участие. Цель и задача марафона заложены в его девизе - "Беларусь помнит". Мы помним тот великий подвиг, который совершил для нас советский народ, освободив страну от немецко-фашистских захватчиков. Это играет большую роль в воспитании молодежи. Очень хорошо, что есть такие мероприятия, когда мы проезжаем по местам боевой славы, собираем огромную коллекцию фотографий тех, кто принимал участие в освобождении Беларуси. Я ожидаю, что в марафоне примет участие много молодых людей. Лично я буду петь песни про Беларусь вместе с талантливой молодежью в регионах", - отметил артист эстрады Александр Завгородний.

Это уже третий марафон для студента 3-го курса Минского государственного лингвистического университета Ильи Соколова. "Я активно принимаю участие во всех акциях БРСМ. Молодежи необходимо присоединяться к таким проектам, она должна помнить те страшные события", - считает он.

Как подчеркнула студентка 2-го курса Минского государственного лингвистического университета Екатерина Павлова, для нее большая честь принимать участие в этом проекте. "Мой дедушка воевал, поэтому для меня эта тема очень близка. Участие в марафоне - возможность вспомнить подвиги наших прадедов и почтить память тех, кого уже нет рядом с нами", - добавила она.

Молодежный марафон "75", целью которого является формирование патриотических ценностей молодежи и сохранение преемственности поколений, реализуется при поддержке Белорусской железной дороги и других заинтересованных.-0-