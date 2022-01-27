Молодежный совет ФПБ: при подготовке проекта Конституции услышано мнение людей

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений и дополнений в Конституцию обсудили на заседании Молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"Молодежный совет объединяет учащихся, студентов, рабочую молодежь из всех регионов страны. Это активные, увлеченные молодые люди, которым небезразлично их будущее, поэтому все активно подключились к обсуждению столь важного документа, - рассказал председатель Молодежного совета ФПБ Дмитрий Горбачев. - Ребятам важно, что проектом предусмотрена всесторонняя поддержка молодежи, у которой появится больше возможностей не только для самореализации в самых различных сферах, но и в целом для участия в общественной жизни страны. Мы еще раз обсудили самые разные вопросы - от дополнительных гарантий для молодежи, проблем молодых семей, важности социальной ответственности белорусов до статуса и значимости Всебелорусского народного собрания".

По мнению участников заседания, кампания по обсуждению изменений в Конституцию проходит успешно, белорусы не только открыто выражали свое мнение, но и активно вносили предложения и, по сути, сами и написали новый проект Основного закона.

"Мне, как молодому специалисту и врачу, важно, что вводится такое понятие, как личная ответственность за свое здоровье. Но при этом медицинские услуги у нас остаются бесплатными и доступными для всех", - поделилась мнением участник Молодежного совета ФПБ Дарья Гусева.

"Понятно, что работа с молодежью усилится. То есть усилятся социальные гарантии для молодежи, будет больше возможностей для всестороннего развития. В целом мы все отметили, что при подготовке проекта услышано мнение людей", - рассказал участник молодежного заседания Андрей Ананчиков.-0-