Молодежный студотрядовский трудовой проект "Толочин" стартует 9 июля

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ совместно с РУП "Толочинский консервный завод" запускают с 9 июля республиканский сельскохозяйственный трудовой проект "Толочин", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров.

"Новый трудовой проект объединил 62 участника студотрядовского движения из Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областей. Уже сегодня к месту дислокации сводного сельскохозяйственного отряда подтягиваются линейные отряды. На сборе ягод - крыжовника и красной смородины - будут трудиться бойцы студенческих сельхозотрядов "Альтаир" из Каменца, "Огонь" имени Героя Советского Союза И.Х.Баграмяна и "Факел" имени Героя Советского Союза П.И.Батова, ВГУ имени П.М.Машерова из Витебска, "Каскад" имени Героя Советского Союза М.В.Барташова из Жлобина и отряд Бобруйского механико-технологического колледжа "Импульс" имени Героя Советского Союза М.Д.Капустина", - рассказал Александр Прохоров.

В рамках круглогодичной трудовой занятости в составе студенческих отрядов с января этого года РШСО БРСМ трудоустроил более 8 тыс. человек. "В Островце на Всебелорусской молодежной стройке "Город молодости" работает сводный строительный белорусско-российский отряд общим количеством 79 бойцов. К работе приступили участники международного производственного трудового проекта "Атлант-2021". 223 бойца отряда трудятся на Минском заводе холодильников слесарями - сборщиками бытовой техники в цеху сборки холодильников. Участники международного трудового проекта работают во Всероссийском детском центре "Орленок" в студенческих педагогических и сервисных отрядах. В виде трудового проекта по реконструкции автомагистралей М1 и М12 на территории России реализуется соглашение между БРСМ и Мобильными кадрами России, - пояснил второй секретарь ЦК БРСМ. - Пока штабом заключено 1290 договоров на трудоустройство 19 173 человек. Но время еще есть, и мы при поддержке заинтересованных стремимся обеспечить работой всех желающих".

По словам Александра Прохорова, в части организации совместных студенческих отрядов БРСМ продолжает сотрудничать с "Беллегпромом". "Студенческие отряды в этом году планируется задействовать на предприятиях концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. Это порядка 200 рабочих мест, - напомнил он. - Завтра на базе ДОЛ "Мечта" состоится открытый диалог с бойцами студенческого педагогического отряда "Зничка" имени Героя Советского Союза А.И.Казакова Барановичского государственного университета с председателем "Беллегпромома" Татьяной Лугиной. Мы организуем эту дискуссионную площадку на берегу водохранилища Гать в неформальной обстановке. Поговорим о развитии молодежного движения в стране, студенческих отрядах, легкой промышленности", - дополнил он.

Студотрядовское движение - ведущее направление деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Год народного единства стал рекордным по количеству желающих трудоустроиться в составе студенческих отрядов. Заявки на работу в студотрядах различных профилей подали 29 275 человек.-0-