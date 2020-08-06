Молодой парламентарий: в эти дни каждый должен реализовать свое право избирателя

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эти дни каждому необходимо реализовать свое право избирателя, заявил корреспонденту БЕЛТА член молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Дмитрий Белокопытов.

"Я проголосовал досрочно и сделал выбор в пользу дальнейшего успешного развития Беларуси, поддержки молодежи, - сказал Дмитрий Белокопытов. - Никогда не нужно быть равнодушным к любым событиям, которые происходят не только в стране, но и в мире. Особенно в это неспокойное время. А что касается выборов Президента, считаю, что каждому необходимо проявить гражданскую позицию и реализовать свое право избирателя".

Молодой парламентарий подчеркнул, что благодарен своей стране за возможность жить здесь и реализовать себя. "В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию, меня, думаю, как и многих, тронули слова, что наша страна - любимая. Беларусь - любимая абсолютно для всех белорусов, независимо от их политических, религиозных и иных взглядов", - добавил он.-0-