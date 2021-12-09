МОМ доставила беженцам гуманитарный груз и предложила помощь в возвращении домой

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре возле "Брузгов" доставили партию гуманитарной помощи от Международной организации по миграции, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе груза продукты питания на неделю для 1,5 тыс. человек. Также представители МОМ пообщались с беженцами, обсудили с ними ситуацию.

"Мы благодарим правительство Беларуси за всю оказываемую в данной ситуации помощь. Очень тесно сотрудничаем в этой ситуации с МИД и МВД", - сказал старший координатор по вопросам чрезвычайных ситуаций Международной организации по миграции Мохамед Рефаат. Он подчеркнул, что в плане оказания помощи МОМ работает с беженцами по двум направлениям, одно из них - гуманитарная помощь.

"Второе направление - это программа добровольного содействия возвращению на родину. В этом плане тесно сотрудничаем с МВД. В программу входит не только возвращение, но и предоставление реинтеграционного пакета. Многие люди жаловались на то, что у них ничего нет, и в этом плане мы можем помочь с предоставлением этого пакета", - отметил Мохамед Рефаат. По его словам, сегодня во время общения с представителями МОМ несколько беженцев выразили желание вернуться на родину.-0-