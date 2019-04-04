Монеты к 75-летию освобождения Беларуси, II Европейским играм, 1000-летию Бреста выпустят в апреле

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк в апреле выпускает в обращение памятные монеты к 1000-летию Бреста, II Европейским играм и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка №136 от 29 марта 2019 года, опубликованном сегодня на
Памятные монеты "Брэст.1000 год" будут выпущены с 5 апреля. Приобрести можно будет серебряные номиналом Br20 (тираж 1,2 тыс. штук) и медно-никелевые номиналом Br1 (тираж 4 тыс. штук).
Монеты "II Еўрапейскія гульні 2019 года. Мінск" Нацбанк выпускает с 15 апреля: золотые номиналом Br50 (тираж 300 штук), серебряные - Br20 (тираж 1,5 тыс. штук) и медно-никелевые номиналом Br1 (3 тыс.)
С 29 апреля появятся в обращении монеты "75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў": серебряные номиналом Br20 (тираж 1,1 тыс. штук) и медно-никелевые номиналом Br1 (3 тыс.)
Все монеты являются законным платежным средством Беларуси. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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