Мониторинг организации соцподдержки пожилых людей проведут в Беларуси в начале 2019 года

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мониторинг организации социальной поддержки пожилых людей проведут в регионах Беларуси в феврале-марте 2019 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты по итогам заседания Межведомственной комиссии по проблемам пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, которое прошло под председательством заместителя министра Александра Румака.

Особое внимание члены комиссии уделят ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам, пострадавшим от последствий военных действий. В вопросах всесторонней их поддержки предлагается в том числе задействовать активистов добровольческого и волонтерского движения. Своим опытом по этому направлению деятельности поделились представители Министерства образования, БРСМ и Белорусской православной церкви.

Также участники встречи обсудили подготовку к празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

На 1 октября 2018 года в республике проживали почти 7,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, 16 тыс. 420 граждан, пострадавших от последствий войны, и 133,7 тыс. одиноких пожилых граждан. В январе-сентябре 2018 года во всех населенных пунктах обследовано 191,3 тыс. ветеранов ВОВ, лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких пожилых людей, инвалидов I и II группы, 8 тыс. 728 гражданам оказана дополнительная социальная поддержка в ремонте жилых помещений, печей, электропроводок, сантехнического, газового, электротехнического оборудования, установке пожарных извещателей.

В состав межведомственной комиссии входят представители республиканских органов государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома, общественных организаций ветеранов и БРСМ. -0-