Мониторинги с участием ФПБ и ведомств помогли стабилизировать цены на лекарства

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При участии Федерации профсоюзов Беларуси и ведомств удалось стабилизировать цены на лекарства. Об этом шла речь на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"В начале года серьезно росла стоимость многих наиболее востребованных лекарственных средств. Причем далеко не всегда это объяснялось ростом закупочных цен или другими объективными причинами. Все заинтересованные ведомства работают над тем, чтобы востребованные лекарства были доступными. Как показывает профсоюзный мониторинг, цены по 50 наименованиям наиболее востребованных лекарств достаточно стабильны, - отметили в пресс-службе. - Более того, в аптеках действует система скидок".

Самых востребованных лекарств на прилавках хватает. Если таких препаратов где-то нет или цена на них значительно повышена, профсоюзы информируют об этом госорганы, чтобы решить вопрос.

На заседании профсоюзы также обратили внимание на цены на продукты. "В сентябре по отношению к августу колбасные изделия и гречневая крупа подорожали более чем на 4%, куры - на 10%, свинина - практически на 7%. В годовом выражении (нынешний сентябрь к сентябрю 2020 года) лидируют по росту цен традиционные для Беларуси овощи. Капуста подорожала в два раза, картофель - более чем на 70%, свекла - на 67%. Меньше подорожали даже те продукты, которые страна в большинстве импортирует", - отметили в ФПБ.-0-