Мотульский: мы помним и чтим тех, кто подарил нам мирное небо

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси помнят и чтят тех, кто подарил нам мирное небо, заявил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский. Вместе с коллективом во время эстафеты памяти "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященной 75-летию Великой Победы, он возложил сегодня цветы к монументу на площади Победы в Минске.

"В дни празднования Великой Победы мы продолжаем традицию, которая давно заложена в Беларуси и также сложилась в Национальной библиотеке - от имени всех сотрудников возлагаем цветы к монументу Победы, отдавая дань уважения тем, кто завоевал для нас эту Победу. Важно помнить и никого не забыть. Конечно, земной поклон солдатам - тем, кто на фронте с оружием в руках остановил, отбросил и победил врага. Нельзя забыть тех, кто жил в оккупации. Тех матерей, которые в страхе и голоде растили детей. И вырастили тех, кто восстановил после войны страну, построил наши города и села. Мы должны склонить голову перед теми, кто был угнан, кто погиб в концентрационных лагерях. Они погибли за то, чтобы их дети, внуки, правнуки, то есть мы с вами, жили на своей земле, были счастливыми и свободными людьми", - сказал Роман Мотульский.

Фото Национальной библиотеки Беларуси

Война затронула и его семью. "Для меня война ассоциируется с образом моей тети Марии - старшей сестры моей матери. Мать во время войны была маленьким ребенком, а вот тетя - 16-летней девочкой была угнана на работы в Германию. Она работала и жила в нечеловеческих условиях, но вернулась домой и дожила до 96 лет. Всегда от снега до снега тетя ходила босиком и говорила: я не могу ходить в обуви, от земли вся моя сила. У нее не было ни семьи, ни детей. Не было потому, что с войны не вернулся ее суженый. И когда сегодня мы говорим о миллионах солдат, которые погибли на войне, - это миллионы мужчин, которые не создали семьи, это миллионы женщин, которые не знали главного счастья в жизни - счастья материнства, это миллионы нерожденных детей. Моя тетя для меня - символ величайших страданий и потерь невинных людей и всего нашего народа", - добавил гендиректор НББ.-0-