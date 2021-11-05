МТС Cloud перевел в свое "облако" белорусскую мобильную платежную систему

МТС Cloud реализовал облачный проект для белорусской платежной системы "Оплати", обеспечив потребности клиентов за счет высокой отказоустойчивости и безопасности IT-инфраструктуры оператора.

Сервис “Оплати” начал использовать виртуальные серверы МТС, в состав которых входят дисковые пространства и вычислительные мощности, необходимые для функционирования платежной системы. Данные теперь хранятся и обрабатываются в современном ЦОД, работающем на основе платформы VMware. Помимо предоставления “облачных” услуг, МТС Cloud организовал для заказчика прямой выделенный канал связи с провайдером, обеспечивающим прохождение транзакций в ЕРИП.

IT-решения МТС Cloud позволили управляющей компании сервиса “Оплати” оптимизировать расходы на инфраструктуру, дали возможность легче и быстрее масштабироваться, а также повысили стабильность информационной системы при увеличении нагрузки. В свою очередь сервисом “Оплати” можно активно пользоваться в любое время суток, даже в случае, когда к нему подключается большое количество клиентов.

Работы по интеграции сервиса проходили в кратчайшие сроки. От согласования плана работ до переезда всех данных в “облако” прошло не более месяца.

"Перед командой МТС была поставлена задача по развертыванию инфраструктуры информационной системы и настройке сетевой части. После подготовки инфраструктуры выполнили переезд и провели тестовые испытания, которые подтвердили высокие показатели качества работы. Мы воспользовались платформой VMware, поскольку на сегодняшний день это одно из лучших решений в сфере виртуализации, которое зарекомендовало себя как надежное и достаточно простое в использовании", – отметил ведущий специалист MTС Cloud Владимир Самулев.

В основе работы платежной системы “Оплати” лежат электронные деньги без привязки к банковской платежной карточке. Она позволяет расплачиваться за товары и услуги с мобильных устройств: смартфонов, планшетов и смарт-часов.

МТС Cloud предлагает в пользование виртуальные серверы по модели IaaS (инфраструктура как сервис). В рамках сервиса доступны услуги резервного копирования Backup as a Service и аварийного восстановления данных Disaster Recovery. Также с применением cloud-решений реализована возможность объединения офисов, филиалов и дата-центров в единую сеть по технологии SD-WAN – альтернатива классическому VPN для бизнеса. Клиент получает возможность самостоятельно управлять сетью с помощью специального программного обеспечения из единого центра. Подробнее – здесь.