Мурашко: Минздрав России поддерживает производство вакцин против COVID-19 в Беларуси

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения России поддерживает производство вакцин против COVID-19 в Беларуси, заявил сегодня журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко на полях 34-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас формируется уже полный технологический цикл по производству вакцины. Мы активно поддерживаем это направление. Российский фонд прямых инвестиций является провайдером непосредственно на зарубежных рынках. Мы видим, что взаимодействие идет активно. Вакцина "Спутник Лайт" - это следующий шаг, который нужен для повторной вакцинации переболевших, ранее вакцинированных. Мы видим, что все страны сегодня идут по этому пути. Научная база подтверждает, что повторная вакцинация необходима", - сказал Михаил Мурашко.

По его словам, разрабатываются в том числе новые подходы к профилактическим мероприятиям. "Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцины против гриппа и против COVID. Думаю, что в ближайшее время мы опубликуем эти данные. И очень важно, чтобы население услышало: COVID - это не миф. Пациенты, находящиеся в реанимациях, это реальность. Этого все можно избежать. Вакцинация - это тот путь, который сегодня позволяет спасти жизни. Поэтому на территории всех стран СНГ эта позиция является медицинскими работниками наиболее продвигаемой. Это главное, что сегодня должен услышать пациент, и главное, что должен сделать медицинский работник - спасти жизнь пациента именно вакцинируя", - отметил министр.

34-е заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств проходит в Минске 13-14 октября. Членами совета являются министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи. Участвуют в заседании и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Александр Голиусов. Предполагается, что Ханс Клюге поделится своим мнением об уроках, извлеченных во время пандемии COVID-19, в контексте обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них.

"Встреча министров здравоохранения СНГ прежде всего посвящена вопросам актуальной повестки - противодействия инфекционным вызовам. Но это не единственное, что мы сегодня рассматриваем. В рамках формата координации действий очень важно взаимодействие по неинфекционным заболеваниям, по ряду чрезвычайных ситуаций. Обсуждаются также вопросы препаратов крови, трансфузиологии, информационного взаимодействия и экономики здравоохранения. Последние два года показывают, что система должна быть стрессоустойчивой, она должна быстро адаптироваться под новые вызовы", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Перед министрами здравоохранения СНГ стоит задача в личном общении выработать на ближайшее время следующие шаги, которые необходимо предпринять. "Стоит остро вопрос о сертификатах вакцинации. Для того чтобы обеспечить коммуникацию населения, передвижение. Этот вопрос обязательно должен быть рассмотрен и получить дальнейшее развитие. Принципиально важна выработка подходов по профилактике и лечению. Конечно же, вопросы экономики здравоохранения, которые впервые вносятся на повестку. Это оценка технологий, погружение в программы обязательной медицинской помощи. Это тоже сегодня является весьма актуальным", - добавил российский министр.-0-