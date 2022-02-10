Муравейко: сейчас как никогда актуально поддержание и развитие военной организации государства

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас как никогда актуально поддержание и развитие военной организации государства. Об этом заявил журналистам Павел Муравейко, назначенный сегодня первым заместителем государственного секретаря Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас достаточно непростой, сложный период: вокруг нашей страны фактически сгущаются тучи, уже ведется неприкрытая гибридная война, которая вбирает в себя самые изощренные приемы и способы информационного воздействия, экономического давления, конкретные провокации и даже уже звучат мысли об угрозе силой, - обратил внимание он. - Сейчас как никогда актуально поддержание и развитие военной организации государства. Именно на этом направлении Президент сконцентрировал внимание и поставил задачу, что наша военная организация государства, ее основа - Вооруженные Силы - должны развиваться, быть готовыми парировать любые вызовы и угрозы. На меня возложена задача в том числе осуществлять контроль и координацию всех элементов военной организации государства".

Выполнение данной задачи Павел Муравейко считает делом непростым, поскольку нужно объединить различные структуры, которые "должны выступать как единый кулак", обеспечивающий безопасность страны. "Будет безопасность - будет и все остальное, будет работать экономика, будут мирно жить люди, развиваться и расти дети".

Он констатировал, что в системе Вооруженных Сил отсутствуют какие-либо слабые места: "Наша армия на сегодня - это сплав профессионалов, четко понимающих нашу политику, видящих те угрозы, которые исходят от сопредельных стран, от США, от таких организаций, как блок НАТО, от тех контингентов, которые формируются у наших границ. Они знают цену безопасности и готовы выполнять те задачи, которые перед ними стоят".-0-