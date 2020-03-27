"Муж невезучий, а мне вот подфартило!" Как белорусы выигрывают деньги на свои мечты

Этой весной как никогда хочется слышать только хорошие новости. И есть счастливчики, для которых март оказался действительно удачным. Это покупатели магазинов "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка", которым повезло стать победителями 140-го тура игры "Удача в придачу!". За четыре недели своих обладателей нашли семь крупных сумм по 10 000 рублей и более 7 000 других денежных призов. А 24 марта состоялся розыгрыш суперпризов, в котором приняли участие все игровые коды 140-го тура!

Кому достались самые желанные призы? Шестизначную сумму - 100 000 рублей - выиграла Елена Максимук из Бреста. На 50 000 рублей пополнился бюджет Марины Ивановой, директора магазина из городского поселка Глуск в Могилевской области. Богаче на 40 000 рублей стала минчанка Елена Костюкевич, которая работает поваром в заводской столовой. А 30 000 рублей выиграл Николай Дроздов, пенсионер из Минска.

Призы счастливчикам вручили в четверг, 26 марта, в столичном гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6, где проходят все розыгрыши игры "Удача в придачу!". Чтобы пользоваться крупными суммами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка.

Выигранные суммы помогут исполнить немало планов!

"За все время игры не выигрывала ни рубля!"

Жительница Бреста Елена Максимук, в прошлом воспитатель детского сада, в выигрыш 100 000 рублей не могла поверить долго. Еще бы - ведь до этого она не выигрывала ни рубля!

- Возле дома у нас "Еврооптов" нет, а вот в центре города, где я часто бываю, недавно открыли "Хит!". И каждый раз, когда туда захожу, беру "товар удачи". Пример хороший есть - у мужа троюродная сестра из Кобрина выиграла квартиру в Минске в игре "Удача в придачу!", - рассказывает победительница.

Елена Максимук из Бреста в удачу верила. Перед глазами был хороший пример: троюродная сестра мужа выиграла квартиру в Минске!

Впрочем, сама Елена на крупный приз не рассчитывала:

- Мужу говорила, да не может быть, чтобы и нам повезло, ведь Беларусь большая, и людей каждый день в магазины ходит очень много! Он у меня азартный, постоянно играет в разные игры, но ничего не выигрывает.

Елена Максимук: "Надо и машину поменять, и здоровьем заняться"

Но все убеждения Елены насчет удачи переменил буквально один звонок.

- Оказалось, что в нашей семье самая удачливая я. Муж невезучий, а мне вот подфартило! В голове долго не укладывалось, что выиграла такую сумму - 100 000 рублей! Мы еще обсуждали с мужем: если деньги появятся, надо и машину поменять, и здоровьем заняться. Так что планы на выигрыш уже есть, будем действовать!

"Мне пришлось бы работать больше трех лет, чтобы заработать эти 50 000!"

Марина Иванова из городского поселка Глуск, что в Могилевской области, даже не мечтала, что выиграет очень солидную сумму - 50 000 рублей. Хотя про игру "Удача в придачу!" эта победительница знает все в подробностях. Ведь она работает… директором магазина "Евроопт"!

Марина Иванова работает директором "Евроопта" в Глуске. И, узнав о выигрыше, первым делом помчалась… в свой магазин!

- Конечно, все покупки делаю в своем магазине. А брать "товары удачи" - это уже просто привычка стала какая-то! - улыбается Марина.

И эта привычка оказалась счастливой! Кстати, магазин в Глуске уже не раз приносил удачу своим покупателям, которые выигрывали и 100 рублей, и 500. Но 50 000 - в первый раз!

- Я и плакала, и смеялась! Когда узнала о победе, сразу поехала в свой магазин. Коллеги очень радовались за меня, поздравляли. Сказали: "Класс! Наконец-то повезло!". А дети пищали на всю квартиру! Думаю, после этой новости в нашем магазине покупателей станет еще больше, - смеется Марина Иванова.

Кстати, на днях у победительницы будет день рождения, так что выигрыш стал для нее двойным сюрпризом и радостью:

- Это просто огромная сумма! Мне пришлось бы работать больше 3 лет, чтобы заработать эти 50 000 рублей. Как деньгами распорядимся? У мужа мечта поменять машину. Но, думаю, в первую очередь вложим деньги в будущее детей. Сыну в этом году как раз поступать!

"Эти деньги станут нашим вкладом в собственное жилье"

А минчанке Елене Костюкевич, которая работает поваром в заводской столовой, удачу доставили курьеры онлайн-гипермаркета "Е-доставка". Результат - 40 000 рублей!

- У одного сотрудника родственники выиграли квартиру, и после этого я стала верить, что это реально! - рассказывает победительница.

У минчанки Елены Костюкевич удача оказалась с доставкой на дом!

В игре "Удача в придачу!" семья участвует давно.

- Мы и в магазины "Евроопт" ходим часто, и в "Е-доставке" заказываем. Правда, до этого нам с мужем везло только на маленькие выигрыши - по 5 рублей. А тут 40 000! Это первая в нашей жизни такая большая удача! - радуется Елена Костюкевич. - Мы до сих пор в шоке, не верится!

Как семья распорядится выигранной суммой?

- Сейчас живем в квартире отца вместе с мужем, двумя детьми и братом. Как в общежитии. Поэтому деньги, скорее всего, станут нашим вкладом в собственное жилье. Это сегодня самый актуальный вопрос, наша мечта!

Это далеко не первый раз, когда покупки с доставкой на дом помогают побеждать. За все время игры "Удача в придачу!" онлайн-покупатели выиграли 57 автомобилей, 6 столичных квартир, а также крупные денежные суммы от 30 000 до 120 000 рублей.

"И себе на здоровье, и дочке помочь, и печку на даче сделать"

Искренние поздравления с выигрышем 30 000 рублей принимает Николай Дроздов, пенсионер из Минска. Николай Кузьмич всю жизнь проработал на экскаваторе, за свои трудовые заслуги имеет государственные награды. А теперь наградой от судьбы стала такая хорошая новость!

Николай Дроздов из Минска привык всего добиваться своим трудом. А тут такая награда судьбы!

- Ходим в магазин с женой, она любит взять "товар удачи", так что это ее стараниями мы выиграли. Такое счастье прикатило! - улыбается победитель.

Как распорядиться выигранными деньгами, супругам еще предстоит решить.

- Как подумаешь, и туда надо, и туда. И себе на здоровье, и дочке помочь, и печку на даче сделать. Забот море! - делится планами Николай Кузьмич.

Счастливая десятка!

Также своих обладателей по результатам 140-го тура нашли 10 денежных призов по 5 142 рубля 90 копеек каждый, которые были разыграны вместо 10 туров на двоих в Объединенные Арабские Эмираты в связи с временным запретом на выдачу виз в ОАЭ.

Минчанка Анастасия Вабищевич: "Дочка занимается вокалом, вложим деньги в ее дополнительное образование!"

И такая сумма - хорошее подспорье для любой семьи! Среди счастливчиков минчанка Анастасия Вабищевич, которая сейчас находится в декретном отпуске.

- Признаюсь, мы даже больше обрадовались денежному призу, чем поездке. Наша дочка занимается вокалом, и выигранные деньги мы вложим в дополнительное образование в этой сфере, - поделилась планами молодая мама.

Призы нового тура будут разыграны 21 апреля! Не забудьте про "товары удачи"!

Игра "Удача в придачу!" продолжается! Стартовал 141-й тур, суперпризы которого разыграют 21 апреля. Победителей ждут 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей, а также 10 туров на двоих в середине мая в пятизвездочный отель AMARA PREMIER PALAСE 5* в турецком Кемере.

Претендовать на суперпризы будут все игровые коды, полученные за время тура: с 23 марта по 19 апреля включительно. Розыгрыш суперпризов состоится в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 и будет транслироваться не только на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях, но и в прямом эфире телеканала ОНТ. Начало в 18:20.

Также каждые четыре дня будет разыгрываться крупная сумма 10 000 рублей и более тысячи других денежных призов. Розыгрыши будут проходить в гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 и транслироваться на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало - в 17:00.

Также каждые 4 дня будут разыгрываться более 1 000 денежных призов. Ближайший розыгрыш уже 27 марта!

Ближайший розыгрыш - уже 27 марта. Участие в нем примут игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка" с 23 по 26 марта. Так что не забудьте захватить "товары удачи"!

И помните: каждый ваш игровой код испытает удачу дважды! Первый раз - в розыгрыше денежных призов, который проходит каждый четыре дня, а второй раз в розыгрыше суперпризов - 21 апреля.

Как и прежде, получить игровой код можно за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". С полным списком актуальных "товаров удачи" и подробной информацией о розыгрышах призов 141-го тура можно ознакомиться на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!".

Каждая покупка может стать удачной, если верить в свою победу. Не забывайте про "товары удачи", и пусть повезет именно вам!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 140". Срок проведения: 24.02.2020 г. - 14.05.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3745 от 11.02.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 141". Срок проведения: 23.03.2020 г. - 11.06.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3759 от 09.03.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Размещение рекламы на БЕЛТА