МВД: Беларусь совместно с МОМ и УВКБ ООН вырабатывает меры по возвращению беженцев с границы

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и УВКБ ООН вырабатывает меры по возвращению беженцев с белорусско-польской границы,, сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время на территории Беларуси находятся представители Международной организации по миграции, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые проводят целый ряд встреч с республиканскими органами государственного управления, где вырабатываются совместные шаги по урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе", - сказал Алексей Бегун.

По его словам, стороны будут вырабатывать совместные меры по возвращению лиц, которые ходатайствуют о возвращении на родину, "а также по урегулированию их правового статуса, возможному допуску в третью страну, которая захочет их принять".

Сегодня в Минске проходит очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ. На встрече члены совета постпредов подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 12 ноября в онлайн-режиме, наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей. Планируется обсудить вопросы, касающиеся деятельности Антитеррористического центра государств Содружества по координации взаимодействия национальных органов безопасности и спецслужб по пресечению пропаганды террористической идеологии, материально-технической и финансовой подпитки боевиков, а также Совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

"Недавно было принято заявление глав государств СНГ об активизации сотрудничества в сфере миграции, поэтому определенную роль в выполнении данного заявления играет совместная комиссия, которая в декабре соберется на очередное заседание. Будет рассмотрена миграционная ситуация на территории государств СНГ, перспективные направления сотрудничества, различные мероприятия, связанные с возможной активизацией исхода беженцев из Афганистана, а также других государств, где локальные и вооруженные конфликты, из которых возможно прибытие определенного числа лиц. Они могут обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты", - сказал Алексей Бегун.-0-