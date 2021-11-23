Петришенко: мы рекомендуем ВОЗ принять меры по скорейшему разрешению кризиса на границе

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рекомендует ВОЗ принять меры, чтобы обеспечить скорейшее разрешение кризиса на границе. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед встречей с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально месяц назад мы встречались с Хансом Клюге в рамках совета по здравоохранению стран СНГ, тогда тема была COVID, она актуальна и остается на повестке дня, но сейчас возникла другая тема, которая нам привнесена извне, белорусская сторона абсолютно ее не инициировала и не способствовала возникновению ситуации, которая есть сейчас на границе. Она касается беженцев, которые стремятся в Европейский союз, а их всяческими методами, в том числе и силовыми, не пускают на территорию Европейского союза", - отметил вице-премьер.

Игорь Петришенко сообщил, что ВОЗ в рамках своего мандата обеспечивает оказание и содействие медицинской помощи для этой категории лиц. "Но тем не менее в рамках повестки, которая находится на рассмотрении ВОЗ, это способствование и реагирование на чрезвычайные ситуации, сохранение здоровья женщин, детей и подростков, это самый актуальный вопрос. Эту проблематику обсуждаем сегодня с Хансом Клюге. Более того, мы инициировали вопрос, чтобы он довел правдивую и объективную информацию до руководства ВОЗ, чтобы были приняты соответствующие решения", - сказал он.

Заместитель премьер-министра отметил, что Беларусь, являясь членом Исполкома Всемирной организации здравоохранения, будет инициировать внеочередное заседание исполкома, чтобы подробно рассмотреть информацию о тех непропорциональных и жестоких действиях польской стороны, которые не соответствуют нормам и принципам международного права. "Чтобы все наши коллеги, которые являются членами ВОЗ, посмотрели, как обеспечивается сохранение в кавычках здоровья со стороны Европейского союза. Нам важно эффективное содействие, мы не заинтересованы, чтобы этот лагерь, который мы обеспечили соответствующими бытовыми условиями, существовал длительное время. Мы настоятельно рекомендуем принять действительно действенные меры для того, чтобы обеспечить скорейшее разрешение этого кризиса на границе", - подчеркнул Игорь Петришенко.-0-

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