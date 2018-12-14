МВД Беларуси и России будут обмениваться электронными данными по специальному защищенному каналу

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси и России будут обмениваться информацией в электронном виде по специальному защищенному каналу, соглашение об этом было подписано в Бресте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Подписание соглашения между правительствами Беларуси и России об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел, состоялось 13 декабря в рамках заседания Совета Министров Союзного государства. Свои подписи под документом поставили заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко и первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

Как рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции министерства Алексей Бегун ведомственной газете "На страже", защищенный канал для информационного взаимодействия органов внутренних дел двух стран по запросам в электронном виде уже прошел апробацию на базе обоих силовых ведомств и готов к эксплуатации.

В пресс-службе отметили, что заключение договора позволит создать современные правовые механизмы практического взаимодействия в электронном виде между МВД Беларуси и России в рамках имеющейся международной правовой базы по различным направлениям оперативно-служебной деятельности. Соглашению предстоит пройти процедуру ратификации.-0-